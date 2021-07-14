鑰匙放車上竟「熱炸」！她離開3小時見這幕傻眼：怎變一道菜？

▲大陸一名車主將鑰匙串放在車上，回來竟見到鑰匙串被「烤熟」了。（圖／翻攝自快科技，下同）

記者閔文昱／綜合報導

步入夏日時分，當汽車長時間停放在室外時，車內溫度飆升，恐怕就會導致一些物品受高溫影響而變質，甚至發生不必要的爆炸意外。大陸山西一名女車主日前開車外出辦事，並在離開車內時，將一串鑰匙留在車上，想不到3小時後當她返回車上，竟被眼前的一幕嚇傻，引發討論。

綜合陸媒報導，山西運城一名女車主日前將一串掛有相思豆的鑰匙放在車上，並離開去處理事情，當她在3小時後返回車上時，竟驚見紅色鑰匙串上炸出許多土黃色棉絮，外觀還變的焦焦脆脆的，彷彿變成某種食物，讓她看傻了眼。事後她分享鑰匙串「炸前、炸後」的畫面，誇張的落差也讓她直呼「太可怕了」。

畫面曝光後，不少網友紛紛笑稱，「這是糖葫蘆？好像一道菜」、「還以為是紅棗；這相思豆太有想法了」、「鑰匙炒豆」、「知道相思豆不能長時間泡水，居然還不能高溫」、「相思豆有劇毒」、「看起來好像炸串，有點好吃」、「第一眼看到還以為是哪間攤販的小吃」、「鑰匙串變成一道菜啦」。

對此，女車主也解釋原因，表示鑰匙串上的相思豆因為長時間放在車上高溫的環境裡，才導致最後不幸被「熱爆」了，裡頭土黃色的部分炸出，變成畫面上的這個樣子。她透露，之後下車前都會特別注意檢查，免得再有物品被「炸成食物」。

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