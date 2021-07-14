日本國防白書重申獨島主權！南韓氣炸...文在寅「東奧訪日」恐生變

▲南韓實際控制獨島，然而日本卻宣稱擁有其主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京奧運即將於23日開幕，先前日媒指出，南韓總統文在寅將趁東奧訪日，安排會晤日本首相菅義偉。不過，南韓青瓦台澄清，若日方無法滿足元首會談1小時、解決歷史爭議（二戰慰安婦、非法徵用工）等要求，則恐難以推動文在寅訪日。然而，日本防衛省又在防衛白書聲稱獨島為日本的領土，據奧運開幕僅剩不到10天，為文在寅訪日增添變數。

根據《韓聯社》報導，日本防衛大臣岸信夫昨（13）日在菅義偉主持的閣議上發佈防衛白書，分析去年4月至今年5月日本國防情勢。內容指出，「我國（日本）目前依舊存在著尚待解決的領土爭議，包括北方四島爭議，以及竹島（南韓實際管轄，稱獨島）問題。」

先前日本外務大臣茂木敏充曾於4月27日報告「2021年版外交藍皮書」中指控，南韓非法佔據日本領土「竹島」，而之後日本在東京奧運、帕運聖火傳遞的地圖上，將獨島（日本稱竹島）納入日本領土，更掀起南韓輿論上的怒火，民眾要求拒絕參賽東奧。

▲文在寅是否確定在東奧時訪日，行程上恐怕充滿變數。（圖／達志影像／newscom）

針對日本不斷重申對於獨島的領土主權，南韓政府透過外交部發言人崔英森（최영삼）於13日發表強烈抗議，嚴正要求日本撤回在防衛白書中的主張；外交部亞太局長李相烈（이상렬，音譯）也於該日上午11時傳召日本駐韓大使相馬弘尚表達抗議。

日媒《共同社》引述日本總理官邸消息人士說法指出，由於菅義偉須在東奧時會晤來訪的各國元首政要，因此會依據每人分配會晤時間15分鐘的慣例，與文在寅進行僅15分鐘的簡單會談，不過這與南韓期盼的雙方會晤至少達1小時的訴求有差距。

韓媒《News1》表示，南韓青瓦台態度堅定，認為若日方沒有滿足日韓元首會談等基本條件，則南韓恐難以推動文在寅訪日。據悉，南韓期盼在東奧時促成長達1小時的日韓元首會談，試圖修復降至冰點的日韓關係，同時解決二戰慰安婦與非法徵用工等歷史爭議，以及期盼要求日本解除對南韓嚴格的半導體出口限制。

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