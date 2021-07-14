秘魯變種病毒死亡率最高！輝瑞、莫德納對抗它「保護力下降2.3倍」

▲秘魯疫情深受Lambda病毒影響。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面,下同）

記者黃凱翊／綜合報導

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今早直播分享對於新冠疫情的分析以及疫苗的科學實證結果，其中在分析秘魯Lambda變種病毒株時，與會的廖思涵博士表示，Lamdda病毒的死亡率是目前所有變種病毒株中最高的，秘魯每百萬人死亡人數就高達5800人，且目前在對抗此變種病毒的實驗中，輝瑞及莫德納疫苗之中和抗體保護力均下降。

另外在疫苗科學實證部分，印度 Covaxin 滅活疫苗第三期臨床試驗效益評估顯示其對預防重症效益達 93.4%且對變異株整體效益達 70.8% ；中國科興疫苗第三期臨床試驗曾報導巴西試驗預防有症狀新冠肺炎感染效益僅50.7%，但最新研究土耳其試驗卻顯示預防有症狀新冠肺炎感染效益為 83.5%，在智利第四期上市後監測顯示接種兩劑後預防有症狀新冠肺炎感染效益為 65.9%，三個試驗疫苗效益差異甚大，因此科學證據應持保留態度；在對抗秘魯 Lambda 變種病毒，輝瑞及莫德納疫苗之中和抗體保護力均下降，下降2.3－3.3倍。

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▲祕魯變種病毒株對疫苗影響。

▲▼科興疫苗第3期與第4期臨床實驗結果。

廖思涵博士表示，秘魯疫情受到Lambda病毒影響很大，四月開始就已成為了秘魯疫情中最主要的病毒株，且因為秘魯病毒株的影響，秘魯最嚴重單日確診數達兩萬，現在每天也有上千人確診，Lamdda病毒的死亡率是目前所有變種病毒株中最高的，每百萬人死亡人數就高達5800人，秘魯因此將緊急狀態至少延長到八月底，這個實驗結果給予我們警惕。

▲秘魯疫情深受Lambda病毒影響。

而在治療方面，再生元的單株抗體雞尾酒療法可有效對抗 Alpha(英國株)、Beta (南非株)、Gamma (巴西株)、Delta (印度株)及 Lambda (祕魯株)，而禮來(Lilly-Bamlanivimab/Etesevimab)的單株抗體雞尾酒療法則僅對 Alpha(英國株)有效。

▼單株抗體治療對變種病毒株的影響。