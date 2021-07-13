天天喊100次！實現夢想不能只靠熱忱　還要擁有「3條件」

▲你想要美夢成真嗎？快來看看需要具備哪些條件。（示意圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導

「每天叫醒我的不是鬧鐘，而是夢想」大多數人都希望自己能為夢想而活，但往往被現實打回原形，究竟實現夢想需要具備哪些條件？在《散戶救星存飆股，8年賺2億》一書中提到，實現夢想需要三項不可或缺的條件，分別是「每天大聲說出夢想 100 次的毅力」、「非實現夢想不可的迫切感」、「非成功不可的意志力」。

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▲《散戶救星存飆股，8年賺2億》。（圖／采實文化提供）



書中提到，發揮毅力、迫切感與意志力並不需要金錢，就算沒有聰穎的頭腦與強而有力的背景也無妨，因為關鍵取決於一個人的人生觀與態度，如果極力想實現夢想，每天想數十次以上是很正常的，若是浮現腦海中的次數沒那麼多，就無法視為是真正想實現的夢想，當夢想失去熱忱時就會難以發揮堅定的意志，姑且先不論每天 100 次，每天想不到 10 次，夢想沒實現也是理所當然的。

如果尊敬生活富裕與地位高的人，並且追求他們的方法，那自己就能站上那個位置。隨著思考方式、價值觀、心態等逐漸和他們相同，就能過和他們差不多的生活，換句話說，變成跟他們一樣的機率就會提升，只要每天反覆說數十次想實現的夢想，人生就會轉往實現目標的方向，同時形成有錢人的想法，最後自己也能實現夢想，因此許多成功人士平常就會說出自己的目標，預想實現夢想的景象，以及燃燒自己的意志。