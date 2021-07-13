台灣最好喝汽水！鄉民刷一排點名「經典神款」：現在超難買

▲台灣飲料店林立，超商也有許多飲品讓民眾挑選。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣除了飲料店林立，超商更有各式各樣的飲品、汽水供民眾挑選。一名網友便好奇發問，市面上有許多種類的汽水，好喝程度該怎麼排名呢？貼文發出後引起討論，不少人都點名同一品牌，直呼：「唯一支持！」

原PO在PTT八卦板發文表示，台灣比較常見的汽水有麥根沙士、黑松汽水、黑松沙士、維大力等，而相較之下，較少看到的則有冰淇淋汽水和奧利多水，「感覺黑松汽水是最受歡迎的，但小弟我最愛喝麥根沙士。」不過，他也好奇發問，這些汽水在大家心中的好喝程度排名。

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▲網友紛紛討論哪款汽水最好喝。（圖／翻攝PTT八卦版）



貼文發出後，隨即引起鄉民熱烈討論，「蘋果西打才是第一」、「大推黑松汽水啦」、「奧利多水玻璃瓶裝，我小時候很愛」、「黑松汽水（透明）根本買不到了，加梅子無敵」、「蘋果西打 > 維大力 > 黑松沙士」、「當然是維大力」、「奧利多水隔天還很有氣」。

其中，大批網友一致推薦的就是「麥根沙士」，即使現在變得比較難買到，但仍不影響大眾對它的喜愛程度，「麥根第1吧，其他隨便，只是麥根現在喝不到了」、「唯一支持麥根沙士」、「麥根沙士，但是莫名其妙很難買，尤其是鋁罐的」、「麥根比黑松好喝太多」、「在軍中投麥根來喝，根本爽死」。