伍克振試飛IDF「拚死換數據」墜海　殉職後每架出廠都向他報到

▲伍克振為了爭取數據，在快墜海前才彈射，不幸殉職。（圖／中華民國空軍）

記者柯沛辰／綜合報導

7月12日是試飛經國號戰機殉職的少將伍克振殉職30周年，總統蔡英文、中華民國空軍先後發文緬懷，談到當年伍克振為了找出戰機不明震顫的原因，投入試飛，結果在空中遭遇尾翼解體、斷裂，仍堅持操控機體，為飛航參數爭取時間，不幸殉職。最終，研發團隊透過這些寶貴數據，成功解決震顫現象，才讓IDF經國號戰機得以量產。

蔡總統12日晚間在臉書表示，台灣在1980年代展開新一代主力戰機研發，在美國技術轉移嚇，中華民國空軍展開了建軍史上最大規模的自製武器開發計畫，代號「鷹揚計畫」，旨在研發超音速主力戰機。

為了研發這架主力戰機，空軍、空軍航發中心（漢翔公司前身）和中科院，相繼投入了最頂尖的人才。同時，也因為這是一架超音速戰機，所以需要經驗最豐富、技巧最高超的飛官來擔任第一批試飛員。

▲伍克振犧牲，為經國號爭取到寶貴數據。（圖／中華民國空軍）

當時空軍官校54期畢業的伍克振上校奉命出任試飛組副組長，並在1991年7月12日親自駕駛編號10002的原型機，從台中清泉崗基地起飛，進行低空高速安定性試飛，希望找出戰機在穿音速時，機體發生不明震顫現象的原因。

這是10002原型機第199次試飛，不料加速到一馬赫時，突然發生劇烈抖動，連右水平尾翼都解體、斷裂。不過，為了爭取讀取飛航參數的時間，伍克振繼續勉力操控飛機，最終10002原型機墜入海面，而伍也在跳傘時不幸殉職。

事故發生後，伍克振副組長被追晉為少將，也因為他堅持到最後一刻的努力，讓研發團隊能根據戰機回傳的數據，在後續不斷嘗試改進，順利解決震顫現象。最終，IDF經國號戰機順利量產，投入到維護台海和平的行列中。

時至今日，漢翔公司沙鹿廠區大門前，仍矗立著伍克振的銅像。每一架經國號戰機出廠時，都會先來到銅像前，讓伍克振少將檢視，向這位奉獻生命的試飛官致敬。

總統蔡英文表示，新式高教機「勇鷹」首飛典禮後，她也來到伍克振少將的銅像前，向伍少將獻花致敬，「沒有當年勇於駛向未知的前人，就沒有今日國機國造的成果。」

蔡英文說，「這股不畏艱難、奮勇向前的精神，如今我們傳承下來了，也要一起向投入國機國造的團隊、日夜守衛空域的空軍弟兄姊妹們致謝。是因為這麼多人的付出，和平與繁榮才因此成為台灣的日常。」

▼總統蔡英文向伍克振銅像獻花致意。（圖／總統蔡英文）

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