　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

伍克振試飛IDF「拚死換數據」墜海　殉職後每架出廠都向他報到

▲▼伍克振試飛IDF戰機「拚死爭取數據」墜海　空軍英雄殉職30周年。（圖／中華民國空軍）

▲伍克振為了爭取數據，在快墜海前才彈射，不幸殉職。（圖／中華民國空軍）

記者柯沛辰／綜合報導

7月12日是試飛經國號戰機殉職的少將伍克振殉職30周年，總統蔡英文、中華民國空軍先後發文緬懷，談到當年伍克振為了找出戰機不明震顫的原因，投入試飛，結果在空中遭遇尾翼解體、斷裂，仍堅持操控機體，為飛航參數爭取時間，不幸殉職。最終，研發團隊透過這些寶貴數據，成功解決震顫現象，才讓IDF經國號戰機得以量產。

蔡總統12日晚間在臉書表示，台灣在1980年代展開新一代主力戰機研發，在美國技術轉移嚇，中華民國空軍展開了建軍史上最大規模的自製武器開發計畫，代號「鷹揚計畫」，旨在研發超音速主力戰機。

為了研發這架主力戰機，空軍、空軍航發中心（漢翔公司前身）和中科院，相繼投入了最頂尖的人才。同時，也因為這是一架超音速戰機，所以需要經驗最豐富、技巧最高超的飛官來擔任第一批試飛員。

▲▼伍克振試飛IDF戰機「拚死爭取數據」墜海　空軍英雄殉職30周年。（圖／中華民國空軍）

▲伍克振犧牲，為經國號爭取到寶貴數據。（圖／中華民國空軍）

當時空軍官校54期畢業的伍克振上校奉命出任試飛組副組長，並在1991年7月12日親自駕駛編號10002的原型機，從台中清泉崗基地起飛，進行低空高速安定性試飛，希望找出戰機在穿音速時，機體發生不明震顫現象的原因。

這是10002原型機第199次試飛，不料加速到一馬赫時，突然發生劇烈抖動，連右水平尾翼都解體、斷裂。不過，為了爭取讀取飛航參數的時間，伍克振繼續勉力操控飛機，最終10002原型機墜入海面，而伍也在跳傘時不幸殉職。

事故發生後，伍克振副組長被追晉為少將，也因為他堅持到最後一刻的努力，讓研發團隊能根據戰機回傳的數據，在後續不斷嘗試改進，順利解決震顫現象。最終，IDF經國號戰機順利量產，投入到維護台海和平的行列中。

時至今日，漢翔公司沙鹿廠區大門前，仍矗立著伍克振的銅像。每一架經國號戰機出廠時，都會先來到銅像前，讓伍克振少將檢視，向這位奉獻生命的試飛官致敬。

總統蔡英文表示，新式高教機「勇鷹」首飛典禮後，她也來到伍克振少將的銅像前，向伍少將獻花致敬，「沒有當年勇於駛向未知的前人，就沒有今日國機國造的成果。」

蔡英文說，「這股不畏艱難、奮勇向前的精神，如今我們傳承下來了，也要一起向投入國機國造的團隊、日夜守衛空域的空軍弟兄姊妹們致謝。是因為這麼多人的付出，和平與繁榮才因此成為台灣的日常。」

▼總統蔡英文向伍克振銅像獻花致意。（圖／總統蔡英文）

▲▼伍克振試飛IDF戰機「拚死爭取數據」墜海　空軍英雄殉職30周年。（圖／總統蔡英文）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
她半夜醒來驚見「床上男女交疊」　竟是2閨蜜遭輪流性侵
名醫提「牙齒掉光」理論　曝台灣確診清零可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

伍克振試飛IDF「拚死換數據」墜海　殉職後每架出廠都向他報到

1千萬劑BNT成交！蔡英文致謝「爭取疫苗是優先工作」…網留言戰翻

「清林散昶」開跑！林昶佐罷免3站點曝光　第一階拚5000份連署書

郭台銘曝這句話　連勝文：民進黨甩鍋大陸與事實不符

「警專姐」批這6人遭刪文　趙少康：蔡政府髒手伸入社群媒體

「民進黨支持度已止跌」　綠營：藍白陣營陷入拉距互有領先

賴清德感謝酈英傑對台美貢獻　親贈台南手工檜木鋼筆

高雄接種站使用者體驗破表！陳其邁曝光背後工作照

AIT新處長戴Hello TAIWAN口罩抵台　孫曉雅：很高興再回到台灣

疫情重創民進黨　國民黨：中間選民態度成關鍵

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

美翻！慢動作欣賞「孔雀開屏」 尾羽豎起上百個虹彩眼圈齊放❤

男女開毒趴！疑找傳播妹群聚　掛「霓虹燈」助興...最高罰210萬

伍克振試飛IDF「拚死換數據」墜海　殉職後每架出廠都向他報到

1千萬劑BNT成交！蔡英文致謝「爭取疫苗是優先工作」…網留言戰翻

「清林散昶」開跑！林昶佐罷免3站點曝光　第一階拚5000份連署書

郭台銘曝這句話　連勝文：民進黨甩鍋大陸與事實不符

「警專姐」批這6人遭刪文　趙少康：蔡政府髒手伸入社群媒體

「民進黨支持度已止跌」　綠營：藍白陣營陷入拉距互有領先

賴清德感謝酈英傑對台美貢獻　親贈台南手工檜木鋼筆

高雄接種站使用者體驗破表！陳其邁曝光背後工作照

AIT新處長戴Hello TAIWAN口罩抵台　孫曉雅：很高興再回到台灣

疫情重創民進黨　國民黨：中間選民態度成關鍵

北市扶輪社捐贈正壓採檢站　守護頭份為恭醫院前線醫護

叫2次「鄰居小黃」慘被鎖定　女住戶傻了：下樓就被問要去哪

伍克振試飛IDF「拚死換數據」墜海　殉職後每架出廠都向他報到

三級警戒奧萬大神木區沒人　山老鼠盜砍「扁柏金磚」警丟體制伏

撞違規騎士！家屬1個堅持…害「延誤就醫」死　苦主：要我賠1千萬

退休打發時間想兼職…他問「做什麼好？」網狂推這行：環境單純

梅西緊抱金盃：我們是冠軍，去他X的！　仍有望衝擊世界盃冠軍

三寶闖紅燈失敗「棄車逃跑」！反遭離奇撞飛　網讚魔性重播：療癒

小孩手捏三明治被制止！親友團氣炸公審：做生意這麼秋　逆風被罵翻

梅西美洲盃奪冠歸國！愛妻飛撲獻吻　球王將冠軍獻給馬拉度納

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

政治熱門新聞

蔡英文賀BNT成交！網湧臉書戰翻

林昶佐罷免3站點曝光　拚5000份連署書

快訊／新莊家族感染＋2　侯友宜：玉鳳宮出入複雜將擴大匡列

「民進黨支持度已止跌」　綠營：藍白陣營拉距互有領先

郭台銘曝這句話　連勝文：民進黨甩鍋大陸與事實不符

他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

信義區家戶感染7確診31匡列　柯P這樣說

幕後／鴻海成功買到BNT關鍵日在618　郭台銘最火大這件事

第一季到貨2000萬劑？蔡壁如批蘇貞昌第50次跳票　30-49歲最憤怒

「警專姐」批這6人遭刪文　趙少康：蔡政府髒手伸入社群媒體

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘？　府：嚴重不實

蔡總統賀謝淑薇奪冠　鄉民怒：說好的體育改革呢？

郭台銘終於買到BNT　徐巧芯分享綠側翼風向：我笑死

伍克振試飛IDF戰機墜海　空軍英雄殉職30周年

更多熱門

相關新聞

欣聞國軍再添可恃戰力

欣聞國軍再添可恃戰力

新聞報導，新式高教機「勇鷹號」持續進行飛測及產製，去年6月首架原型機（A1）試飛成功，迄今第2架也已順利升空，持續朝年底交機2架目標前進，這實代表國軍將添可恃戰力。

台南空軍基地IDF戰機積極武裝戰備　

台南空軍基地IDF戰機積極武裝戰備　

台南空軍基地2架IDF戰機深夜升空警戒

台南空軍基地2架IDF戰機深夜升空警戒

IDF降落煞爆　跑道關閉影響5航班

IDF降落煞爆　跑道關閉影響5航班

故障率偏高？空軍主力戰機困境

故障率偏高？空軍主力戰機困境

關鍵字：

伍克振中華民國空軍空軍英雄經國號戰機IDF

讀者迴響

熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨密遭輪流性侵

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

信用卡額度只有1000！他曝照為證...網全笑歪

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

超模胸形全都露稱霸紅毯

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

《性／生活》驚人25cm是「真槍上陣」

楊丞琳「合體李榮浩慶生」！　甜PO閃照：最棒的禮物

台南大東夜市復業「12人打麻將」被抓包！市府深夜怒了喊罰

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面