硬要5星座道歉「一定會出事」！雙子詭辯、天蠍和你冷戰到底

▲吵架時硬要對方道歉，可能引發你預料不到的後果。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

爭吵是戀愛當中難免會遇上的事，每個人在遇上自己的另一半之前，總是有自己的生活、自己的過往和自己的人生，在面對到了一個可能截然不同的對象時，意見不合也是難免的事，只是有些情人的自尊心就是比較強，不願意去低頭說聲「對不起」，雖然還是會以別的方式去做彌補或是當成沒發生過，但有時候就是讓人萬分的氣，遇上這些情人，其實也只能更用「心」的去體會他們的歉意。

1.射手座

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對射手座來說，道歉可以很容易，但事實上他們會分成是「表面上的道歉」和「真誠的歉意」，非常尷尬的一點是，「表面上的道歉」非常容易看得出來只是一種敷衍的動作。

射手座是個追求身體輕鬆生活、但心理態度很嚴謹的星座，他們的腦袋裡頭對於對或錯的界限有非常之明白的理解，只是射手座的人特別是在談戀愛的時候，容易有一種心態，那就是「真正的道歉是不需要掛在嘴上，在未來確實的改正不良作為才是最重要的」，這種心態如果遇上了不夠瞭解射手座的人，那就很容易造成一些嚴重的問題，就是全然的不認為射手座有在誠心認錯，甚至認為射手座很頑劣任性又好辯，以往這種情況特別容易發生在射手男的身上，不過越來越多活潑的射手女生也會有這樣的態度產生。

的確，真正的認錯不見得是要掛在嘴上說「對不起」，就像真正的愛你不見得要每天把「我愛你」放在嘴上拚了命的講，射手座比許多人更重視內心的價值與想法，他們如果覺得自己做錯了，就會真正的、認真的去改變自己的不正確行為，當然這也是得建立在射手座「真的覺得自己做了」的基礎上，如果射手座不覺得自己不對，他們會非常的據理力爭，而且講出來的話都是重砲轟擊自我保護，就算面對情人沒那麼直接，當然也不肯先低頭，有時候甚至於會覺得另一半是不是太笨了，竟然搞不清楚是對是錯。

射手座是很搞得清楚狀況的人，但就是不覺得形式上的道歉很重要，不認為是自己的錯就更不會認，因此也常給人一種說對不起很隨便，低頭誠心道歉很難的印象。

▲天秤座認為自己有錯另一半也要負責，「怎麼可能都是我的錯」？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2.天秤座

很簡單的一個原則，一件事一定有對與錯的兩面性，就算是天秤座本身有錯，有一部份另一半也該負上一些責任，這是需要共同承擔的，「怎麼可能所有的錯都是我的錯？」

看似溫和的天秤座在面對到爭論或被指責錯誤的情形下，就很容易變身成一個「自認公正」的人物，以「天秤座的角度」去理性的分析這些爭議和不愉快的對或不對，天秤座是把是非對錯都分得非常清楚的一個星座，他們不怎麼願意一昧的因為對方的指責就低頭，因為事情在天秤座心中的認知不見得是那樣，如果情人或另一半指責的態度有點任性，那麼天秤座是會抓住對方論點上站不住腳的地方做出抨擊，讓許多人覺得天秤座就是不肯認錯，竟然還會把責任和錯誤賴到別人頭上。

天秤座真的不見得是這麼樣去想的，他們比起許多人來說是冷靜派，會去秤量事情的公正性與正確性，如果全然就是自己的錯，天秤座也不會死不認錯，只是他們會先去做一個「判斷」，這是一種責任釐清與劃分的動作，而不是先道歉再說，對於不合理的事，天秤座的人真的不太可能吞下去，如果害天秤座犯錯的是另一半，那麼天秤座也會要求另一半也該負相當的責任，更何況兩個人在一起，這樣親密的感情，有些責任不就是也該共同的去承擔或是接受嗎？

天秤座是非常在意互相關懷的星座，在愛情裡頭如果面對到強勢指責天秤座錯誤的情人，天秤座心裡是會很不愉快的，為什麼這個人連基本的體諒都不給我呢？是非對錯在天秤座心裡頭是有一把尺的，雖然這把尺就是他們自己的想法所構成，別人也不見得認同，但有一個原則就是，該負責的誰都跑不掉，承擔錯誤得要一起面對。然而，這就容易給人一種天秤座總是算得很清楚，不是太喜歡認命低頭道歉的印象。

▲雙子座很會詭辯，特別是越下不了台的時候。（圖／視覺中國）

3.雙子座

玩遊戲也好、耍嘴皮子也好、當雙子座不想要認錯的時候，他們會用盡渾身解數的去閃避說「對不起」的這個狀況，有時也不為了什麼特別的原因，只是他們不想認錯罷了。

聰明如雙子座，當然也知道談戀愛的時候多半也會有一些爭論或是一些不愉快的情況，許多雙子座都善於去掌控這樣的情況，希望可以把這些「爭吵」變成一種「情趣」，或該說是雙子座覺得很有趣，因為這樣才會不斷有話題可以講可以聊。只是並不是每一個情人或是每一個狀態都能夠讓雙子座全然控制得住，遇到講不聽或是根本就非常強勢的對象時，雙子座也會遇上場面失控的狀態，也就是一吵再吵，整個變成了雙人意氣之爭的大戰。

雙子座也是個不喜歡落下風的星座，真的大吵起來、脾氣到了高點的時候，雙子座也不見得會選擇道歉，他們就是喜歡辯，特別是越下不了台的時候，雙子座就會有一種詭辯的精神發酵，反正生氣吵架都是一時，哪對情侶不是「床頭吵床尾和？」但回過頭來這就得看和雙子座談戀愛的那個你是怎樣的個性，如果你也不願意放過雙子座的話，那麼事情就真的很有得吵，加上雙子座本身對於壓力的承受能力有限，遇上了死硬派的情人成為對手時，有些雙子座在神經線崩壞的情況下，甚至會暴哭或是一轉而成受害者的角色，但還是不認錯。

總而言之，雙子座也不見得是什麼大奸大惡，他們只是脾氣來了就嘴上不輸人，你如果仔細的去探討他們的言語，其實會發現雙子座也想把許多事情給圓回來，只是愛情裡頭總不見得是全由雙子座一人來操控，感情還是兩個人的事，如果遇上了也不怎麼愛認錯的星座的話，那麼這一吵下去大概就是會弄到感情問題多多，雙子座深感委屈的情形。

▲天蠍座認為自己犯錯也是不小心的，何必小題大作？（示意圖／記者李佳蓉攝）



4.天蠍座

如果當天蠍座覺得自己沒有錯，他們是絕不低頭道歉的人，就算覺得自己有錯，天蠍座也不想低頭認錯，因為，他們天生就是脖子很硬，不容易低頭。

這真的是回到個性的層面，天蠍座的內在比起獅子座還要更具有王者的威宏，他們外在雖然是冷靜，但實則心中是有不屈的靈魂，認為自己所做的都是對的，就算有錯那也只是個過程，天蠍座的另一半一定得要萬分相信他們，無論天蠍座怎麼做都是有理由的，犯錯也一定只是不小心的，何必拿出來小題大作？身為一個情人，一定要萬分相信、萬分體諒天蠍座的所做所為，基本上如果不體諒不相信，反而會被天蠍座質疑，「你是不是不愛我了？」

許多人恐怕都是戀愛後才體會到天蠍座這般心思，這倒也不是不好，也是因為擁有過人的意志，才能讓許多的天蠍座散發出令人深深愛上、十分吸引人的光芒，只是過強的意志容易造成另一半的負擔，特別是在不認同天蠍座的做法而起爭執時，這種爭吵是很容易被模糊焦點的，天蠍座非常不能接受被強力指責或是硬被要求得低頭道歉的情形，越年輕的天蠍座越不容易吞下這口氣，最後就轉化成一種複雜的情緒，類似是仇恨、也類似是一種將不滿轉成責怪的想法，愛情也很容易因此產生很大的裂縫。

天蠍座擅長的就是冷戰和觀察，進入冷戰期的天蠍座往往不容易是第一個伸出手或發聲的那一個，其實愛上天蠍座就只能請你自己去打破冷戰的僵局，否則冷戰一久，難保不會變成分手，到時也真的會變成一種遺憾。

在叫天蠍座低頭承認錯誤前，先想清楚這是大事還是小事，小事的話就不需要為此再生波瀾，大事的話，那就真的要有面對冷戰僵局的決心。

▲獅子座在吵架當下火氣未消需要時間調適，千萬別在這時硬碰硬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

5.獅子座

如果跟獅子座談戀愛沒有注意到這點，那麼你對獅子座的確是非常陌生的，這是個自尊心很強的星座，就算是做錯了也會期待你可以容忍與包容。

這並不是太難理解的一件事，獅子座就是個要面子的星座，裡子重不重要反倒在於其次，在爭吵的過程當中，如果你仍舊是堅持要獅子座低頭、去告訴你一聲「對不起，我錯了」，這實在是有點為難獅子座，在盛怒的狀態下，獅子座其實非常難屈服，或許你也見過馬戲團的馴獸師被獅子或老虎給一口咬下的悲慘情況，因為獅子座在抓狂的時候是一頭兇猛的野獸，他們是不論如何都會作出「困獸之鬥」的，如果鬧到「獅急跳牆」，那真的也是你逼得太緊了一些。

獅子座真的很重視愛情，只是在爭吵的當下、火氣還沒消的時候，需要一些時間去調適，你與獅子座硬碰硬是不好的行為，這只會逼得獅子座更不愉快，但並不是他們不開口道歉就是他們不認錯，處理與獅子座的爭論時，要記得盡量使用冷處理，並且私下處理也不要鬧到讓親朋好友都知情，太公開的指責只會讓獅子座為了面子而更加的不悅，感情的破裂也容易更大，反而只會更難收拾。

不是要你簡單的就去認同或容忍獅子座的錯，而是讓他們知道你的不悅，帳要一條條慢慢的來算，獅子們在冷靜後就會變回愛撒嬌的貓，回過頭來做一些補償與親熱，你可以軟性的告誡他們不要再做同樣的事，但是你可以叫一隻狗狗趴下，卻很難要一隻貓乖乖的承認錯誤。你一定可以感受得到，獅子座其實已經在動作當中加入了他們的歉意。

就算說出對不起，似乎也是心不甘情不願的。

本文經授權轉自：亞提米斯