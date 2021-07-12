夢想一夜致富？「4生肖」禁不起金錢誘惑

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「一夜致富」是不少人的夢想，但是大多數人都知道這只是夢想，還是要認真賺錢才能過日子，而有些人則是不放過任何發財的機會，科技紫微網整理出「禁不起金錢誘惑」TOP4生肖，快來看看自己有沒有上榜！

▲「禁不起金錢誘惑」TOP4生肖大公開，快來看看自己有沒有上榜。（示意圖／pexels）



TOP4：生肖「雞」

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其實生肖「雞」的人本身是算理智的人，但是實在太想翻身、太想發財，所以容易進入傳銷產業，他們自認不會被話術所騙，秉持著試試看的信念加入，但往往會越陷越深，一不小心就投入過多成本在裡面。

TOP3：生肖「馬」

生肖「雞」的人常常會敗在「朋友」這關，所以要特別小心交到壞朋友，只要朋友慫恿說「這個很好賺」，他們就會立馬把錢拿出來，跟著朋友一起投資，因此錢常常有去無回，千萬不要掉入利用友情包裝的陷阱。



TOP2：生肖「猴」

生肖「雞」的人對任何發財的機會都充滿興趣，只要覺得有可能發財都想試看看，因此會選擇多元投資，想從不同管道賺錢，但是一次投資太多標的，根本應付不來，最終那些誘人的發財機會，可能都只會看得到吃不到。

TOP1：生肖「虎」

生肖「虎」的人心臟很大，對於風險高、利潤高的投資方法，他們都躍躍欲試，偏偏他們沒有耐心去分析與估算，常常在搞不清楚狀況下就投入其中，常常把投資當賭博，但要小心十賭九輸，一不注意可能就賠了夫人又折兵。