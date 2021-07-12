侯友宜指6人受萬芳醫院波及　黃珊珊：不需互相指責

記者袁茵／台北報導

基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦近日為疫調槓上台北市長柯文哲，而新北市長侯友宜11日也提及，6人受到北市某醫院院內感染波及，引發外界熱議。針對侯友宜的言論，台北市副市長黃珊珊表示，萬芳醫院案15202就是新北個案，但對方是因為不舒服而到萬芳醫院看病，整個感染源還在尋找中，「若他自己就是感染源，是不是要說他把病毒帶來醫院？我覺得不需要這樣互相指責。」

台北市政府12日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對13日微解封、鴻海與台積電向上海復興採購BNT疫苗、萬芳醫院有非法移工染疫、信義區「類家戶感染」案、屢次被桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌批評疫調等議題做回應。

針對侯友宜稱，北市某醫院影響到新北市民，在萬芳醫院的案15202就是新北個案，由於首都生活圈的關係，新北市民、基隆市民到北市來看病很正常，所以該新北市民因為不舒服到萬芳醫院住院，從原本PCR陰性轉成陽性，整個感染源還在尋找中，但這部分是民眾自己來北市看病，「若他自己是感染源，是不是要說他把病毒帶來醫院？我覺得不需要這樣互相指責。」

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）