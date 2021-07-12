剩8秒紅燈…阿公卡路中！超man外送員一肩扛起衝過馬路　全網暖哭

記者陳韻如／綜合報導

淡水重建街口11日下午出現了一段讓人暖心的畫面！一名行動緩慢的老爺爺在準備過馬路，但再過8秒路口號誌就要轉紅，爺爺卻才走沒幾步，讓一旁的用路人看得相當心急。不過，這時一名熱心的UBER EATS外送員立刻停下車來，接著一肩揹起老爺爺過馬路，也讓人不禁豎起大拇指替這名熱心外送員喊讚。

▲淡水暖心外送員揹阿公過馬路 。（圖／翻攝自Facebook／細說淡水）

網友11日下午在臉書社團《細說淡水》發文表示，她經過新北市立圖書館跟重建街口時，看到一名走路非常緩慢的爺爺要過大路口，但眼看剩不到8秒她的方向就要變綠燈，爺爺卻才走沒幾步。然而，當眾人焦急不已時，「這位UBER EATS哥在對向看到，二話不說把機車架著，很MAN的走過去爺爺面前蹲下，把爺爺背過馬路。」

事後原PO也貼出行車記錄器畫面，只見當時路口車輛熙來攘往，而爺爺走在大馬路上看上去相當危險，而當該名外送員走到爺爺面前時，路口號誌也已改變，綠燈直行的車輛也一步步再向前行，不過這名外送員二話不說的就將爺爺揹起，並快步過馬路，這超MAN畫面也讓人看了相當感動。

原PO目睹了整個過程，事後也大讚這名外送員，「真的謝謝你的善心！淡水有你真好，超Man的啦～～」。

這段畫面曝光後，不少網友也被這名外送員的熱心感動，紛紛留言，「高貴的情操，真的感動到了」、「淡水年輕人的楷模！少年仔（叫小賀）讚！」、「真的非常需要多一些正能量的新聞，謝謝善心哥為社會的奉獻！懇請 Uber Eats 貴公司務必獎勵這位好心員工」。