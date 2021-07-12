悍女開超載曳引車拒臨檢還超速闖紅燈　警開4槍制伏逮人判刑定讞

▲曳引車女駕駛超載、超速又拒絕臨檢，警方開槍後才制伏她。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

曳引車楊姓女駕駛2018年5月間，駕駛曳引車超載，遭警方臨檢盤查。但楊女拒絕停車受檢，加速逃逸，期間3度闖紅燈，又擦撞追捕的員警，最後警方連開4槍，擊破車輪後，楊女才下車遭捕，並遭「妨害公務」等罪提起公訴，一審認為楊女僅消極逃避追捕而無強暴行為，一度判決無罪，但二審逆轉改判6月，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，44歲的楊女於2018年5月26日下午1時許，駕駛曳引車載著砂石，沿桃園市蘆竹區六福路行駛，因違規停車及疑似超載等違規行為，被執行機車巡邏勤務的李姓員警發現，開啟警報器欲上前攔查，但楊女不理會，將曳引車左轉駛入六福路與油管路左邊土場內才停車。李員要求楊女下車並將車輛過磅，但楊女拒絕，倒車駛出土場，李員隨即通報機動警網圍捕。

楊女不斷加速，連闖3個紅燈，時速一度高達80公里。李員騎車鳴警笛，加上前來支援的員警，一共4名員警在蘆竹長興路3段第2度攔停楊女。員警拍打車窗要楊女開門下車，並以手寫板書寫「拒絕下車稽查即破窗」警告，楊女還是不理會，倒車繞過包夾的員警，還差點撞倒一位員警。李員見狀持槍朝車輪連開4槍，楊女還是一路逃逸，警方最後在長興路三段與南山路二段才將她攔下逮人。

楊女遭逮時，高喊：「警察打人！我不是現行犯！」檢方最後依照「妨害公務」等罪提起公訴。法院審理時，楊女辯稱辯稱警員講話大聲，不讓她停到路邊，還一擁而上拍打車窗，最後更指明要破窗，她很害怕所以才不敢下車，否認拒檢或意圖衝撞警員。一審法院認為妨害公務罪構成要件「對依法執行公務的公務員施以強暴脅迫」，認為楊女只是消極的坐在車內僵持、消極不配合指示下車，一直到被警方破窗時才開車起步迴避，並非蓄意衝撞員警，也沒有「強暴脅迫」手段，因此判決無罪。

案件上訴二審，高等法院審理後，認為楊女開著車體龐大的曳引車，根本不懼怕員警的四部小綿羊機車，甚至李員開了4槍，也無法讓她下車，「顯見被告仗其所駕駛之曳引車車體龐大、堅實，根本不害怕。」因此二審法院改認定楊女有妨害公務的故意，且仗恃著龐大車體，對員警施用「脅迫」手段，確實成立本罪，判刑6月，得易科罰金18萬元。全案再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。此外，楊女也因闖紅燈等危險駕駛行為，遭開罰1萬6700元並記違規點數11點，還被吊扣駕照1個月，她另提告抗罰但敗訴確定。