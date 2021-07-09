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同意丈夫「1男尬6女」還一起洗澡睡覺！正宮淡定曝原因：很支持

▲▼日本一名男子坐擁「6後宮」，妻子不僅不反對還喊話支持。（圖／翻攝自YouTube／Sputnik Türkiye）

▲日本一名男子坐擁「6後宮」，妻子不僅不反對還喊話支持。（圖／翻攝自YouTube／Sputnik Türkiye）

記者閔文昱／綜合報導

俗話說，相愛容易相處難，不少情侶夫妻之間總是會出現溝通或觀念不合等問題，因此有人就會購買「情趣娃娃」來陪伴自己，不僅解決生理需求，更發展出形同家人的情感。日本一名大叔在結婚後，陸續購買了6個情趣娃娃，每天朝夕相處，簡直比家人還重要。對此，他的老婆不僅不介意，反而相當支持，令不少人相當訝異。

根據日媒《Dolive》報導，收藏情趣娃娃的66歲中島千滋（Senji Nakajima），在10年前為了做生意從長野搬到東京，成為了「單身赴任男」。偶然間為了排解寂寞，他在性愛娃娃店遇見了紗織與郁惠，將她們帶回家。時間一久，中島開始對她們有感情，「由性生愛」認為不該只是玩玩而已。

▲▼日本一名男子坐擁「6後宮」，妻子不僅不反對還喊話支持。（圖／翻攝自YouTube／Sputnik Türkiye）

▲中島千滋把情趣娃娃當成家人一般看待。（圖／翻攝自推特／keroromitann）

報導指出，中島把紗織與郁惠當作是家人，幾乎一有空就帶她們遊山玩水，夜晚來臨就盡情享受浪漫行房，後來他又陸陸續續收藏4個、共6個情趣娃娃陪伴彼此，每天吃飯、洗澡、睡覺，甚至外出都在一起，建立起如同家人的關係。然而對於這一切，中島的妻子彌生不僅不反對，反而相當支持，認為「有這些娃娃陪伴他，讓他能不孤單，其實也不是一件壞事。

據了解，中島和彌生育有一對兒女，不過家人們對於他的愛好，似乎早就習以為常。中島平時除了細心照料這些情趣娃娃外，每個娃娃也都有自己的名字，他還為娃娃們購買了超過100套衣服，以便能更換造型拍攝寫真照，對他來說，這些娃娃是不會背叛、不會貪圖他金錢，也不會在意他外貌的完美戀人。

▲▼日本一名男子坐擁「6後宮」，妻子不僅不反對還喊話支持。（圖／翻攝自YouTube／Sputnik Türkiye）

▲中島千滋細心照料這些娃娃，還為它們購買超過100套衣服。（圖／翻攝自推特／DOLL ミーたんとケロロの日記）

中島表示，跟人類交往實在太累了，他們總想從你身上獲得什麼。對此，他也與一間國外廠商合開一家充氣娃娃商店，不僅將興趣和工作合而為一，也能讓他認識更多有相同愛好的人。未來，中島也希望能在娃娃身上安裝AI（人工智慧），讓他的人生在最後階段，能夠有這些娃娃陪伴，並一同度過。

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