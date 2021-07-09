桃園景福宮不跟進微解封！只能在廟埕拜拜　送淨符和疫情退散文

▲景福宮配合防疫政策。（圖／翻攝自景福宮臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮9日指出，三級防疫警戒管制再延至7月26日，宗教團體及場所自7月13日起雖微解封，但景福宮暫不開放信眾入內參拜，民眾仍需於廟埕拜拜。景福宮於5月19日配合政府防疫政策以來，暫停收驚等各項服務，但提供廟方「淨符」、「疫情早日退散祈願文」，護佑信眾平安健康。

▲廟宇微解封，桃園大廟景福宮不跟進。（圖／翻攝自景福宮臉書）

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桃園景福宮位於桃園區最熱鬧的中正路地段，為桃園區的地標，地方又稱為大廟，是桃園區民眾的信仰中心，被列為三級古蹟。景福宮供奉主神開彰聖王，又稱為聖王公、陳聖王。景福宮今日表示，三級防疫警戒管制再延至7月26日，儘管中央表示自7月13日起，宗教團體若確能做好防疫配套，可依據「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，依計畫開放民眾進入的微解封措施。

但景福宮在713起暫不實施微解封，因此，並不開放信眾進入廟內參拜，民眾可於廟埕拜拜。景福宮在三級防疫警戒管制期間，暫停收驚服務，考量信眾家中如有幼兒及長者需淨符水，可由家人代為請領「淨符」，所有符令皆由該宮道長過火，開放索取隨喜，祈請聖王公護佑平安。由於該宮全區暫不開放，有淨符需求之信眾，需於廟外致電(03)3337552分機17，即有廟方人員親送。

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