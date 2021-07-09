金門不限設籍開放40歲↑打AZ！外地人擠爆機場　在地鄉親嚇壞了

記者林名揚、林冠吟／金門報導

台灣本土疫情升溫，隨著新冠肺炎疫苗陸續開打，為力拼金門疫苗覆蓋率，金門縣8日宣布開放40歲以上民眾預約接種AZ疫苗，也因為預約對象沒有限制必須為設籍在當地的居民，消息一出讓原本就一位難求的金門班機直接爆滿，讓不少台灣本島的民眾搶著搭飛機前往金門施打疫苗，卻也讓當地民眾憂心，旅客進出返鄉是否有可能會增加染疫風險。

▲金門8日宣布開放40歲以上民眾施打疫苗，由於未限制在籍民眾才可施打，9日機場湧現接種疫苗人潮。（圖／記者林名揚翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣為力拼疫苗覆蓋率，8日宣布，開放40歲以上民眾可以預約施打疫苗，不過因施打對象沒有限制一定必須為設籍當地的民眾，因此吸引不少旅客搶搭機來金門打疫苗，也掀起一股返鄉潮。不過大量人潮湧入，就有當地居民指出，金門縣府力拚疫苗覆蓋率雖立意良好，但大量人潮湧入也讓在地民眾相當憂心，人潮移動會增加染疫風險，儘管搭機民眾進入金門都必須先做快篩，但深怕有個萬一，一但染疫，離島醫療資源量能恐難以應付。

金門縣政府對此回應，金門現有很多旅台的民眾，旅台民眾在台不管是不是想回來施打疫苗，金門縣整府仍呼籲民眾可以配合指揮中心的規定，減少人員的流動，金門縣政府仍會秉持照顧地方民眾，考量地方醫療資源，來做調度配合。

▲金門機場出現人潮。（圖／記者林名揚翻攝）

