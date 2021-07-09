PTT轉貼「某綠皮紅骨政黨擋疫苗」　網友遭警移送法院裁定不罰

▲防疫指揮官陳時中於5月間，回應東洋採購BNT疫苗破局一事，澄清是因考量運輸、倉儲條件才沒談下去。（圖／指揮中心提供）

記者羅志華／台北報導

台灣於5月間爆發新冠肺炎社區感染，疫苗短缺的現實赤裸裸地呈現在國人前，引起民眾議論，尤其前閣揆林全任董座的東洋製藥，2020年間曾有意採購3000萬劑BNT疫苗破局，「政府不願買BNT」的流言四起，指揮中心嚴正澄清為假訊息；盧姓網友於5月間，在PTT轉貼文章稱「某綠皮紅骨的政黨擋疫苗」，警方依違反《社維法》逮人，北院裁定不罰。

盧姓網友於5月間在PTT八卦版，討論南投縣長要買BNT議題時，轉貼文章提到，「其實台灣去年本來拿得到全世界最好沒有之一的BNT疫苗，就是上海代理商和林全接洽，他們不會找綠營，心情問題，本來條件都談好了，要進3000萬劑，後來被綠皮紅骨的某政黨應擋下來了」等內容。

在盧姓網友轉貼前，防疫指揮中心曾正面回應此議題，指揮官陳時中表示，從未聽過政府不願買BNT疫苗的消息，也提到東洋的確有與指揮中心談過，但考量冷鏈運送、倉儲需求，及台灣冷鏈倉儲能力下，很難應付3000萬劑的數量，當時也顧慮3000萬劑可能會「打不完」，才沒有後續討論，並沒有「不願意買」。

警方認定盧女涉嫌違反《社會秩序維護法》移送；盧女表示，她沒看到指揮中心的澄清，但曾看過名嘴吳子嘉在政論節目上，說過是行政院長蘇貞昌，讓林全採購3000萬劑疫苗破局，她只是討論公共議題、沒有違法；法院認為，盧女單純討論議題，沒有想騙人的意思，且內容看不出會讓人害怕、影響公共安寧，裁定不罰。

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