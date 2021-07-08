健身房禁止器材混用　網懵了「自己帶跑步機」？教育部給答案

▲健身房微解封，民眾器材必須間隔使用！（圖／記者劉姵呈攝）



網搜小組／劉維榛報導

三級警戒延至7月26日，不過有20個場所獲得「微解封」，其中室內外運動場館在7月12日後開放，但有網友抓BUG，健身房禁止器材借用或混用，「所以去健身房要自己帶槓鈴或跑步機？」

教育部政務次長劉孟奇指出，室外運動場館將適度開放，但限制任何場域內容留人數最試乘載量25%，同樣實施實聯制、戴口罩、社交距離維持，必須使用個人器具禁止混用借用，不能有團體競賽，器材設備間隔開放使用，使用後一定清消，更衣室開放加強清消，游泳池蒸氣室都不開放。

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而室外運動場館也包含「健身房」，其中一對一教學課程部分，教練不可觸摸也不得輔助伸展的行為；團體課程方面，教室應依2公尺距離劃設安全標線，學員依標線位置上課。

好不容易可重回健身房，但在有條件下運動，反讓鄉民們懷疑人生，紛紛不解發問「使用個人運動器材（禁止混用），所以去健身房要自己帶槓鈴或跑步機？」「那器具是換人就消毒一次嗎？還是要自備槓鈴？」

▲網友想健身，但被指引搞得好混亂！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下網友也有聽沒有懂，「25%限制是怎樣？一堆人在門口排隊等人出來嗎」、「到底公三小啦，這樣是不能交換器材練喔」、「可以自備器材，那就在家何必上健身房」、「怎可能不混用？」「好複雜，等下禮拜看有沒有看就知道了」、「一般上班族晚上去，根本也進不了場」。

對此，劉孟奇解釋，個人器具禁止混用／借用，是可以帶著走的物品，像是球拍、瑜珈墊等，至於帶不走的，本就安裝裡面的器材，必須「間隔」使用，「一台使用，隔壁就不能用，再隔一台才可用」且使用後一定清消。

▼運動館微解封。（圖／指揮中心提供）

