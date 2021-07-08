9人旅行團和「室內5人規定有衝突？」　指揮中心：組團共行不矛盾

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布延長三級警戒到7/26，一樣持續規定停止室外10人、室內5人聚會，但開放國內9人以下旅行團，外界認為這和警戒規定有矛盾？對此，指揮中心，旅行團代表是組團出去，所有活動都是共行，相關規定都要依照指引來做，並不會互相矛盾。

陳時中今公布，有條件鬆綁對象包括「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場」等20個場所，但三級警戒維持，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。 而在旅遊方面，開放國內9人以下旅行團。

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旅行業可籌組總人數在9人以下國旅團（含導遊等隨團服務人員），且每日集合出發前應替旅客量測體溫，如發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸。業者應注意各有關場所防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另除於必要時（如用餐），旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排2人1室、1人1床或單人房。

對於相關規定疑似和室內5人以下規定有衝突，指揮中心表示，9人成團後，代表是組一團出去，所有旅行活動都有共行，相關不管時數、購物之類，依照目前開放指引來做，並不會產生相互矛盾。