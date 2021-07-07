北市7醫院+3機動站篩檢2427人！揪出6陽性　柯文哲：考慮假日開放

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

北市7家醫院PCR採檢免費，包含聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區、關渡醫院、萬芳醫院，民眾7日起可網路掛號預約篩檢。台北市副市長黃珊珊7日下午在防疫記者會上公布，目前7個醫院加機動站篩了2427人，目前有6個陽性確診。

黃珊珊表示，北市7家醫院提供PCR免費檢測，7個院區篩檢1749人，外面有3個機動站，加起來是2427人，目前6個陽性確診者，設立了這樣的篩檢站，的確有一些陽性的確診者被找出來。

黃珊珊指出，目前為止，聯合醫院、關渡醫院、萬芳醫院都有開放預約，希望有接觸史、旅遊史，或經過特定足跡的民眾可以出來篩檢，如果真的很猶豫，還是希望大家可以先自我監測，有狀況的話來篩檢也不會拒絕。

柯文哲補充，7家醫院有設免費篩選，考慮到社區的可近性，找7家醫院分布在各個地方，名額一天訂320人，看狀況有需要再提升，有幾個要改進，以後預約只有今天、明天，沒有理由預約一周後的PCR篩檢，不合常理，「我們是免費的，但是希望你合理使用，總是要有接觸史、旅遊史或是有症狀，覺得有需要來做，不是沒事來做，沒理由做2天以後的預約」，也會考慮假日也會開放，過程會慢慢修正。