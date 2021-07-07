李秉穎爆「3+11從沒有專家討論」！陳時中：沒辦法回憶所有會議內容

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

國內新冠疫情自5月中旬爆發以來，累計破萬確診數，外界將矛頭指向機組員檢疫放寬為「3+11」被視為疫情破口。對此，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5日表示，「專家會議從來沒討論過3+11」，對此指揮官陳時中回應，沒辦法回憶過去一年開過的所有會議內容，但表示此事情「我負責最後責任」。

李秉穎醫師在政論節目上表示，專家會議從來沒討論過3+11，也從來沒有講過心軟的事情，3+11是指揮中心自己的會議，他們或許有很多不同的會議，但並沒有在專家會議中討論過這個，「我從來也沒有參加過這個討論。」李秉穎同時也指出，「千萬不能減少隔離期，英國變種很明顯就是縮短隔離期才進來的。」

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此言論一出引起許多網友熱議，陳時中今(7日)在記者會上回應，所有的整體程序已經在立法院報告過，從以前就實施3+11，之後遇到過年專案還有相關機師染議等，那時就升級管理，從增訂許多規定落實外站管理，到航空公司大規模PCR採檢，採檢結果都是陰性，當時考慮管理上已經上軌道，可以做一個足部的放鬆，但即使回歸到3+11，還是比原來的管理方式更嚴格，改成必須要三採陰後才能進到11天的自主健康管理，從1/1加嚴、3月放鬆到4/15第二波放鬆，陳時中坦言，「這一年來每天開的會議非常多，要我一件件去回憶會議內容實在沒辦法」，但仍強調針對此事他會負起最後責任。