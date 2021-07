快訊／長賜號終於動了！　卡運河後「滯留埃及3個月」重新啟航

▲長賜號重新啟航,當地媒體直播關注。

記者吳美依/綜合報導

長榮貨輪長賜號(Ever Given)今年3月擱淺蘇伊士運河,阻斷全球商貿和交通要道,6天後才脫困,衝擊全球經濟與供應鏈。根據BBC、《路透社》及航運觀測網站最新消息,長賜號已經啟航,以7.7節速度往賽德港(Port Said)前進。

▲長榮貨輪長賜號脫淺後,停泊於埃及大苦湖(Great Bitter Lake)等待調查。(圖/達志影像/美聯社)

根據全球航運觀測網站Vessel Finder,長賜號於當地時間近中午12時開始移動,首先將在賽德港接受檢查,之後將正式離開埃及。

蘇伊士運河管理局(SCA)與日本船東正榮汽船談判長達3個月後,於6月23日宣布達成初步協議,但至今沒有公布具體賠償金額。運河管理局7日在伊斯梅利亞(Ismailia)舉行儀式,慶祝簽署協議與長賜號啟航離開。

▲長賜號在台灣時間7日下午3時(上圖)與下午5時40分(下圖)的位置。(圖/翻攝自vesselfinder)



長賜號3月29日脫淺後,停泊在運河兩段河道間的大苦湖(Great Bitter Lake)等待調查,印度籍船長與25名船員也因此滯留船上3個多月。

運河管理局最初求償9.16億美元,包括搶救成本、過路費等營收損失、名譽損失賠償,之後調降為5.5億美元。但是,最終賠償金額目前尚未公布。

Ever Given container ship under way for departure from Suez Canal- Reuters witness https://t.co/z3rtTNEKNu