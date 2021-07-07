淡海輕軌指揮官遭爆「酒店找3P」養小三　包商含淚買單300萬

▲淡海輕軌藍海、綠山線的邱姓建案指揮官遭指控，竟要求包商帶他們上酒店、幫匯款養小三，不從就扣押工程款，令包商敢怒不敢言。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名黃姓包商指控，當年中鋼子公司「聯鋼營造工程股份有限公司」，標下「淡海輕軌土木機電統包工程」，由現任工程處邱姓副處長（邱男）負責指揮總管，邱男卻時常揪團喝花酒拗他買單，甚至要他出錢幫忙供養大陸的小三。

淡海輕軌已經通車快3年了，他們不但不付錢，還說我偷工減料！在雙方合約中，他們負責提供材料，我們只是出人力『代工』而已，怎麼可能會有偷工減料的問題？他們根本是在找藉口不撥款。」6月22日，淡海輕軌黃姓包商（黃先生）滿面愁容地控訴中鋼子公司「聯鋼營造工程股份有限公司」（聯鋼），還自爆施工期間，已婚的聯鋼工程處邱姓副處長（邱男）常常揪團喝花酒卻拗他買單。

▲包商黃先生拿出設計圖控訴，淡海輕軌部分工程並未依原始工程規劃執行，恐會危及公安。

2014年間，聯鋼標到新北市捷運局「淡海輕軌土木機電統包工程」一案，總金額高達150億元，標案內容包括興建車站、鋪設鐵軌和電纜等工程，共分為45期施工。

黃先生2016年間在朋友介紹下，成為聯鋼的包商之一，負責施作淡海輕軌藍海線、綠山線的部分基礎工程。「我進場施工後才認識他（邱男），他當時還只是組長，是這個工程的指揮官。」

</div>

黃先生表示，不久後，邱男時不時就會帶著1票聯鋼工程師，和他約在高檔餐廳吃飯，可說吃遍山珍海味；然而，幾乎每頓都高達上萬元的花費，卻都由他買單。

最令黃先生氣憤的是，邱男等人酒足飯飽後，總是熱愛跑到台北市「戰酒店」續攤喝花酒，他因此常常成為「2度金主」；完全不願「自掏腰包」的邱男，有時還會打電話給其他包商，暗示對方到酒店付錢，面對幾十萬元的酒錢，黃男只能含淚吞忍，最後一次拒絕他後，竟遭邱男借端報復扣款，讓他覺得相當委屈，目前已經對邱男等人提告。

面對黃先生種種指控，邱男大方承認去過酒店，但沒有叫包商付錢，也沒有框小姐回住處，「我們都是1群人一起去，沒和包商去過。」至於被控包養大陸小三，他則反駁表示，「確實有認識1個女生，不過是大家說好一起出錢投資她做生意，並不是小三，我已經還給黃先生45萬了！」

▲黃先生透過LINE向邱男索討當初代匯到大陸的人民幣10萬元，卻始終沒有下文，但邱男表示已經償還。

延伸閱讀

▸ 指揮官喝花酒2／工程指揮官上酒店叫8小姐坐檯 幹部證實：都是包商買單

▸ 支付大車拚1／不掏現金習慣回不去 行動支付邁入第2波攻防起跑

▸ （獨家）桃花開不停1／居家防疫兼煲愛 愛紗香閨車位任男友進出

▲聯鋼邱副處長遭控多次要求黃姓包商招待他到酒店消費，甚至為了要享受帝王般的待遇，一次點好幾個女公關作陪。

黃先生透露，邱男和同事一上酒店，每個人至少都會點2個小姐坐檯，相當享受左擁右抱宛若皇帝般的感覺；每一次包廂都擠滿風情各異的小姐，說是酒池肉林也不為過。「他（邱男）在酒店玩樂後，偶爾還會框（買）小姐回去淡水住處。」

▲包商黃先生拿出名片控訴，多位聯鋼的工程師每次喝花酒就打電話叫他去買單。

本刊記者根據黃先生的說法，詢問台北市錦州街的高級酒店「龍昇」詢問，1名幹部證實，邱男不曾自己買單，而是打電話叫包商到場付帳，或簽單在包商名下。另名幹部則透露，邱男有時會獨自到酒店玩樂，有次一口氣叫了7、8個小姐陪喝，有時也會打電話叫小姐到淡水陪他。

黃先生進場施工後，認識了工程指揮官邱男，就常被對方要求帶著1群聯鋼工程師上高檔餐廳，吃遍山珍海味，每餐花費都高達上萬元，1群人喝開之後，邱男還會要求去台北市喝花酒，3年下來，黃先生花在邱男及其他工程師身上的錢已超過300萬元。

面對黃先生種種指控，邱男大方承認去過酒店，但沒有叫包商付錢，也沒有框小姐回住處，「我們都是1群人一起去，沒和包商去過。」至於被控包養大陸小三，他則反駁表示，「確實有認識1個女生，不過是大家說好一起出錢投資她做生意，並不是小三，我已經還給黃先生45萬了！」

聯鋼發言人王處長表示，聯鋼對於道德要求標準相當高，已對邱男涉及風紀案件進行了解，包商若有偷工減料的實證，歡迎投訴給聯鋼的稽核單位，「工程監造單位相當嚴謹，不可能發生這種事。」針對黃先生自稱遭扣款項一事，王處長說，可能是雙方對於請款認知不一，目前已經進入法律程序。

對於淡海輕軌被控未依工程規劃回填級配，新北市捷運局副局長林耀長指出，「水泥比級配成本更高，廠商如果可以把工程做好，讓結構穩定，基本上可以接受。」他也強調，監造人員不太可能被邱男等人帶往其他地點驗收，若真的發生，一定會追究監造公司的法律責任。

延伸閱讀

▸ 指揮官喝花酒3／跨海極樂戀上酒店妹 工程惡霸要包商匯「小三生活費」

▸ 支付大車拚2／全家全聯要跨界服務 超過7成5民眾疫情期間多用行動支付

▸ （獨家）桃花開不停2／前戀情見光死 愛紗低調面對新戀情