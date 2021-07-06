29歲Pornhub女星握藏密硬幣離奇亡　生前詭異身影曝光

▲克里斯蒂娜外型姣好，長期活躍於各大色情網站。（翻攝克里斯蒂娜IG）

圖、文／鏡週刊

知名俄羅斯AV女星克里斯蒂娜·莉西娜（Kristina Lisina）以藝名Kris the Foxx享譽全球，活躍於Pornhub和OnlyFans等各大色情網站，日前俄羅斯媒體報導，克里斯蒂娜於聖彼得堡的一棟22樓公寓墜樓身亡，得年29歲，當地警方已介入調查死因，但尚未公布詳細案情，詭異的是，克里斯蒂娜墜樓時手中緊握一枚硬幣，上面寫著「你永遠在我心中」（You are always in my heart）的詭異字句，至今尚未有人對這段話做出解釋，神祕的訊息也為這樁謎樣事故添增一絲詭譎氣氛。

克里斯蒂娜的屍體在俄羅斯西部的涅夫斯基區遭人發現，由於身上僅有一張信用卡，沒有任何證件，警方花了一段時間才確認她的身分。克里斯蒂娜是西伯利亞人，她過去曾在受訪時提到之所以入行色情產業，是因當年受不了枯燥的銀行工作，只待了5天就不幹了，而她也在美豔的外型和大尺度表演加持下，迅速成為全球最受歡迎的AV女優之一，至今已在Pornhub累積了數十萬的流量。

▲克里斯蒂娜向來不吝在社交平台分享好身材。（翻攝克里斯蒂娜IG）

據悉克里斯蒂娜在聖彼得堡有一套自己的公寓，警方目前正偵查死因是否與她的工作有關，當地媒體指稱她在死前數分鐘，曾被監視器拍到獨自在街上吃著洋芋片漫步，接著便不見人影，這段詭異的錄像也在稍早被媒體公布。

克里斯蒂娜的男友日前也證實了她的死訊，並表示葬禮費用需70至80萬盧比（約新台幣28萬元），期盼熱心人士能伸出援手，全球的老司機們也紛紛湧入克里斯蒂娜的IG悼念，懷念她在銀幕中撩人豔麗的絕美倩影。

▲《紐約郵報》日前公布克里斯蒂娜逝世前的詭異蹤跡。（翻攝《紐約郵報》New York Post）

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