「要不要罷免柯文哲！」網爆接高雄民調　台北人：跨區問滿意度？

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

近日全台疫情確診數有下降趨勢，不過台北市連4天確診數超越新北居冠，引起關注，不少人認為台北市長柯文哲的防疫出問題，一名住在台北市的網友，昨日晚間接到來自高雄的電話，對方自稱是民調中心，想針對台北市民對於柯市長的防疫做調查，最後還問是否同意罷免柯文哲，「現在流行跨區問滿意度？」

該網友在PTT發文，若昨日晚間家裡的電話響起，來電顯示日07（高雄）開頭，對方自稱是某某民調中心的人，想針對台北市民做民調，接著就開始提問，對於本次台北市的防疫滿不滿意，若回答滿意，對方還會追問為什麼滿意，哪一部分滿意。

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▲台北市場爆社區感染，進行大規模篩檢。（圖／記者李毓康攝）

原PO指出，最後對方開大絕直接問，網路上已經有人發起罷免柯文哲的連署活動，是否同意這項活動，「搞得我實在是太好奇，索性直接開口了，你是哪裡的民調，不是07的區碼嗎？為何要做台北市的民調？」但對方沒有正面回答，草草結束掛掉電話。

對此，網友們回應，「你這是在妨礙人家的工作」、「你要不要公布一下電話」、「we care專辦罷免案」、「笑死，北市超想罷佐吧」、「1.哪家民調公司很重要2.民調是可以操控的，所以注意看美麗島民調，他們會PO題目出來」、「我都收到買股票的詐騙」。但也有人表示，沒圖沒證據，質疑是造謠，「不過你至少放個馬掉的截圖吧，現在沒圖都會被說是造謠」、「沒圖沒錄音，謠指部來的？」