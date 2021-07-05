快訊／3天PCR檢測13607人　柯文哲：北市清零「普篩是最後手段」

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心5日公布，新增28例本土確診，個案分佈以台北市15例最多，其次為新北市5例，另確診個案中新增1例死亡。台北市長柯文哲表示，這3天篩檢13607人，找到69名陽性，有13個是以前的確診者，他強調「若要清零，普篩是最後手段」。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，3天PCR檢測13607人，找到69名陽性，有13個是以前的確診者，有些人感染，已經解除隔離，鼻腔檢測還是陽性，CT值超過30，病毒量不高，臨床上認為說不具傳染力，要另外處理，將來確診者解隔17天，CT值超過30，以陰性處理。

根據台北市政府提供的12區確診數統計，6月27日至7月3日這週當中，以萬華地區43例為最多，且前一天僅公佈14例，一天內增加了29例；其次為中山區15例、中正區和士林區13例，北投區11例，大同區9例，文山區7例，信義區6例，松山區、大安區3例，內湖區2例，南港區1例。

指揮中心表示，新增28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月19日至7月4日。個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。