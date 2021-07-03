暗夜強押小三暴打！扒光上衣公墓罰站半小時　最悍正宮下場出爐

元配不滿老公有小三，除載到公墓裸上身罰站外，還恐嚇亂講就讓你好看。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者李忠憲／南投報導

南投白姓女子得知老公有小三，竟半夜將廖姓小三強押到公墓毆打，還強脫上衣內衣罰站長達半小時；廖女妹妹氣不過打電話質問，白女竟殺到小三飯店嚇稱「你再亂講話就要讓你好看」。廖女傷害部分雖撤回告訴，但白女仍先遭依妨害自由罪判拘役50日，支付國庫1萬元；恐嚇罪判拘役30日，支付國庫6千元，2罪均緩刑2年，全案可上訴。

判決書指出，35歲白姓女子與劉姓男子結婚，2020年發現老公與廖姓女子疑有婚外情，11月23日深夜11點多騎機車到廖女住處找她算帳。白女強拉廖女頭髮逼她上車，2人騎到投89縣道22.5公里旁的力行公墓後下車。白女當場毆打廖女又扯頭髮，還剝光對方上衣及內衣，命她在公墓罰站半小時，才讓她離開。

廖女妹妹得知後，打電話質問白女幫姊姊出氣，白女竟一不做二不休，再殺到廖女入住的飯店恐嚇她說，「我有打你嗎？信不信我現在就打你，你再亂講話，我就要你好看！」再遭控告恐嚇罪。

廖女雖撤銷傷害告訴，但未撤銷妨害自由罪，南投地院今年4月審結，依法判白女拘役50日，緩刑2年，支付公庫1萬元。恐嚇罪部分也於上月26日判決出爐，依法判她拘役30日，緩刑2年，支付國庫6千元。

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