金正恩贈送豐山犬生了！文在寅「親自餵奶」7隻幼犬照曝光

▲文在寅臉書上分享豐山犬「熊熊」誕下7隻幼犬的好消息。（圖／翻攝自文在寅臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩曾於2018年文金會時，贈送給南韓總統文在寅一對豐山犬，分別為母狗熊熊（곰이）、公狗松江（송강），沒想到熊熊才於2018年11月誕下6隻幼犬，今年又生下7隻幼犬。對此，文在寅親自在臉書上分享消息，還上傳親自餵奶的照片，畫面相當溫馨。

根據《韓聯社》報導，文在寅昨（3）日在個人臉書上分享豐山犬懷孕生產的消息，他表示母狗熊熊於4周前生下7隻幼犬，孩子的爸是原先飼養的豐山犬公狗麻魯（마루），目前皆以健康成長，且開始斷奶，不過其中一隻難產出生的幼犬則還未完全脫離喝母乳的生活。

文在寅開玩笑表示，由於光是此次生下的豐山犬幼犬就有7隻，因此取名恐怕會是件較為困難的事。

根據韓媒《中央日報》，其實母狗熊熊曾在2018年被送來南韓後的不久，於該年11月9日生下6隻幼犬，當時青瓦台也曾透過官方推特帳戶分享相片，照片中文在寅與其夫人金正淑在青瓦台官邸前院，照顧著6隻幼犬。

▲豐山犬「熊熊」也曾於2018年11月生下6隻幼犬。（圖／達志影像／newscom）

據悉，自從北韓金正恩與美國時任總統川普2019年2月在越南河內的「川金會」談判破局後，原本一度熱絡的兩韓關係又走下坡，2020年6月甚至因脫北者空飄傳單等問題，而使平壤當局下令炸毀位於開城工業區的兩韓聯合辦事處，斷絕兩韓之間的聯絡頻道。

目前文在寅任期僅剩不到1年，《中央日報》指出，文在寅今年5月曾於訪美前後密函金正恩，尋求舉行兩韓元首視訊峰會的機會。

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