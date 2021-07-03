下周恐又有颱風！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

▲海面上熱帶擾動正在發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

全台各地受到太平洋高壓影響，天氣持續穩定炎熱，中央氣象局指出，菲律賓東方海面目前有較多熱帶雲系活動，其中的熱帶擾動96W逐漸發展中，有可能進一步增強為熱帶低壓或颱風，下周一、二將帶動南方水氣北上，花蓮、台東、恆春及屏東整天有雨。另預計7月下旬熱帶系統活動會較活躍。

氣象局表示，菲律賓東方海面目前有較多熱帶雲系活動，至於是否會發展成熱帶系統，則需要繼續觀察。下周風場轉為東南風，水氣也會往台灣東南方靠近，周一、二花東與恆春半島有短暫陣雨，其他地區午後雷雨機率也會提高，不過水氣多寡仍有變數。

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臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，熱帶擾動96W目前位於關島西方海面，逐漸發展中，在太平洋高氣壓導引之下，往西北西前進，移動速度偏快。有部分模式預報顯示，96W有機會進一步整合、增強成為熱帶低壓甚至颱風，將在下周一左右從巴士海峽附近通過。

受到96W從台灣南方通過影響，下周一、二將帶動南方水氣北上，屆時花蓮、台東、恆春及屏東一整天都有下雨機會，其他地區午後雷陣雨的情況也會增加。

▲下周一、二部分縣市整天有雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象專家吳聖宇於臉書專頁天氣風險Weather Risk貼文指出，今天的午後雷雨仍然比較集中在山區，明天午後雷雨的範圍會再擴大一些，有機會擴展到西半部的平地來，由於對流發展時仍有可能出現短時較大雨勢。

而下周四之後隨著東風波動遠離，天氣又將恢復單純的晴午後局部雷雨。短時間內來看，一直到7月中旬，熱帶擾動的發展比較不活躍，颱風之類的系統影響台灣機會較低，可能要等到7月下旬，熱帶擾動發展漸趨活躍，才能開始觀察是否有颱風接近影響台灣的機會。