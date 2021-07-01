可買500萬BNT疫苗了！慈濟：感恩政府允諾「跨出關鍵一步」

▲慈濟證嚴法師日前與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

記者林育綾／台北報導

慈濟基金會今（1）日發出新聞稿，提到政府將比照鴻海、永齡基金會、台積電模式，同意以專案辦理慈濟採購捐贈疫事宜。慈濟表示，感恩政府的允諾，為慈濟疫苗的取得跨出了關鍵的一步；更提到「救人如救火」，保護人民的健康是全民的共識，也是慈濟申購疫苗的初衷。

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▲慈濟慈善事業基金會於6月23日，正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。（圖／慈濟提供）

慈濟全文如下：

慈濟於6月23日遞交疫苗申購案後，於同月26日接獲蔡總統致電證嚴上人，表達支持與感謝慈濟對疫苗的申購，蔡總統並保證行政部門會積極處理。

相關部門旋即於27日致電慈濟基金會顏博文執行長，邀請慈濟基金會於28日見面商議慈濟申購疫苗的相關事宜。該日下午與會的相關部會首長表達支持慈濟申購案，會談結果十分良好，感謝蔡總統及行政院的積極支持與處理。

經雙方密集溝通後，今(7月1日)政府決定依循鴻海/永齡基金會及台積電的申請模式，另立慈濟捐贈疫苗專案，並參考鴻海/永齡基金會及台積電專案之經驗，緊密接續推動，早日讓慈濟購捐500萬劑BNT疫苗。

感恩政府的允諾為慈濟疫苗的取得跨出了關鍵的一步。救人如救火，保護人民的健康是全民的共識，也是慈濟申購疫苗的初衷。非常感恩政府與民間各界都能齊心協力、共同防疫，後續盼望鴻海/永齡基金會、台積電以及慈濟的申購程序能夠順利進行，儘快提供全民施打疫苗，以有效消弭疫情，讓社會大眾早日恢復正常的生活秩序。

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