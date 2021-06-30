美國白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

▲民進黨中常會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有關美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）證實，台灣取得疫苗的途徑被「截斷」一事。民進黨發言人周江杰30日表示，這個所謂的外力截斷台灣取得疫苗的動機，應該不會是善意的，他套句台灣人常說的，「金夭壽」。

周江杰表示，過去一段時間以來，民進黨政府不斷向社會大眾說明，台灣取得國際疫苗確實有受到外界的干擾，而今天美國白宮發言人的說法，證實的確是有干擾存在。

周江杰說，這證明一件事情，台灣政府並非沒有向外採購國際疫苗，而是台灣政府早就向國際採購疫苗，但卻受到外力干擾台灣取得疫苗。

他強調，這個所謂的外力截斷台灣取得疫苗的動機，應該不會是善意的，畢竟全球人類受到病毒影響，盡快透過疫苗確保人類的健康，這應該是最優先事項，但卻有外力試圖截斷台灣對外採購疫苗的取得，套句台灣人常說的話，「金夭壽」。

周江杰表示，同時說明了為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣的原因；而同時間卻看到大陸，對此發表批評的言論，顯然這個所謂外界的不當干擾，確有此事。

因此，周江杰呼籲在野黨，切莫忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，台灣應該團結一致，爭取疫苗維護國人健康。同樣的，對於大陸干擾台灣取得疫苗的言行，我們也希望朝野可以團結對外，如此才是全民之福。