各縣市響應入境普篩「侯友宜被搶功」？　副市長劉和然：都是為疫情好

▲新北市副市長劉和然。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

印度Delta變異株來勢洶洶，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦都呼籲中央實施「入境普篩」，針對是否擔心最後被綠營縣市搶功，新北市副市長劉和然29日於防疫記者會中回應，很高興許多縣市首長都加入呼籲，建議中央一定要入境普篩，不少專家學者也都贊成，「這麼多縣市一起參與，不會有搶功勞的問題，大家都是為疫情好。」

針對行政院長蘇貞昌認為，入境篩檢可能有偽陰性、偽陽性的說法，劉和然強調，侯友宜指的是「入境、解隔前都要做PCR採檢」，並不是快篩，因此不會有蘇貞昌所謂偽陰、偽陽性的問題。

另外，陳時中提到若所有入境者都住進集中檢疫所，量能恐會不夠，劉和然特別澄清，市長說的是「不只針對7國實施入境篩2次」，而是希望所有入境者都要做兩次PCR，至於從高風險7國入境後住進集中檢疫所，其他國家入境則住防疫旅館，或自費入住集中檢疫所，這部分尊重中央的規劃。

劉和然認為，若順著陳時中決策的邏輯，既然高風險七國入境可以做兩次PCR，其他各國也可以做，因為上週7天的入境人數總共才4264人，平均一天609人，以新北市PCR採檢量能，一天可處理7千人，他強調，新北市提出入境普篩有所依據，尤其非常時期更應禦敵從嚴。

「這次疫情衝擊的不只確診、重症、死亡，庶民經濟衝擊也非常大。」劉和然呼籲中央，台灣無法再承受一次因為入境管控沒做好讓病毒進來，拜託中央「多做一點」，讓風險降到最低。