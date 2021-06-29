快訊／侯友宜宣布「新北72歲以上打莫德納」　明天開始預約

記者羅婉庭／新北報導

新一批莫德納疫苗配發至各縣市，新北市長侯友宜29日宣布，新北72歲以上打莫德納，明日開放預約，2日開始施打。

侯友宜說明莫德納疫苗施打順序，原則上從高齡長輩優先打下來，同時用不限戶籍的方式區分梯次。年紀在72歲以上、原住民62以上的長者，預約時間6/30至7/1，早上8點到晚上10點開放，接踵時間為7/2至7/4 早上8點到下午5點，於轄內28處中大型接踵站、29區衛生所、33家醫療院所施打。若要接種AZ疫苗，也可向186間合約診所預約。

中央流行疫情指揮中心稍早公布國內新增54例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增8例死亡。新北市長侯友宜公布最新篩檢數字，28日社區篩檢人數5545人，其中有607人有北農、環南市場接觸史，其中，16人快篩陽，3人有北農接觸史。

截至28日晚間統計，總篩檢量達132,134人，陽性1188人，陽性率0.9％，28日當天，全區篩檢人數中5545人，有607人有北農、環南市場接觸史，其中有16人快篩陽，3人有北農接觸史。

侯友宜也公布，新北市增加的22例中，中和5例，板橋4例，新店3例，三重、土城、泰山各有2例，新莊、五股、汐止、深坑各有1例。其中，家庭感染8人、職場7人、醫院機構5人、不明感染源有2人，家戶感染佔36%。

指揮中心表示，個案分布以新北市22例最多，其次為台北市20例、桃園市及新竹縣各4例，彰化縣2例，基隆市及屏東縣各1例；其中31例為已知感染源、5例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,311,961例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,295,813例排除)，自2020年起累計643例COVID-19死亡病例，其中635例本土，個案居住縣市分布為新北市325例、台北市245例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北莫德納疫苗接種規劃。