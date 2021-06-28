他提「疫苗台積電模式」！籲國產疫苗「爭取代工」三管齊下

▲涂醒哲認為「發展國產疫苗應三管齊下」。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

國產高端疫苗原本可望在7月初召開專家會議審查，但現在傳出有一些技術性資料須補齊，可能得到7月底才能進行EUA審查，因此想要打國產疫苗得再等等。前衛生署長涂醒哲即指出，政府在疫苗的政策上飽受批評，其中一個理由就是：沒有對疫苗整體戰略做詳細的規畫及說明。因此認為「發展國產疫苗應三管齊下」，提出「疫苗的台積電模式」，除支持研發國產疫苗外，應更積極地向國外購買疫苗及爭取幫國際大廠代工疫苗。

涂醒哲今（28）日在臉書發文表示，「我沒有投資任何一家疫苗公司、沒有擔任顧問或獨立董事，因此立場最客觀。」2020年我應邀參加「COVID-19科技防疫推動會議疫苗組」的座談會，蘇益仁是召集人，台大公衛學院詹長權前院長、衛福部林奏延前部長、仁濟醫院李龍騰總院長及多位學者專家也都一起參加。

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「公開上每位都贊成要扶植國產疫苗，但私底下也有人向我抱怨疫苗公司炒作股價，大股東還趁機大賣。」他提到，我在會中及其他場合，表達對於疫苗戰略看法有三，「一、台灣一定要發展自有國產疫苗。二、政府要很認真的去全球搶購更多疫苗。三、積極爭取幫國際大廠代工疫苗。」

▲涂醒哲認為，台灣應「國產、搶購、代工」疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

一、國產疫苗

這次COVID-19疫苗，不管是台灣自己採購或美日贈送台灣，中國都不斷阻撓。因此，把疫苗當成生物戰的戰略武器，就應如同傳統戰爭的武器一樣，國機國造國艦國造，疫苗國產勢在必行。

二、宏觀搶購

台灣已經邁入已開發國家，固然應該參加國際組織；但不再只是尋求國際幫忙，也應該開始回饋世界，就好像我們的口罩外交「Taiwan Can Help！」一樣。

因此未來再遇到新興傳染病（絶對會有），一定要宏觀搶購，才能保障國人健康；也才能有機會幫助別人，也才不會被國民黨某些人士譏諷為疫苗乞丐國家。

三、疫苗代工

這項戰略我稱為「疫苗的台積電模式」。幫國際大廠代工，可以透過代工來學習他們的國際行銷經驗，又可以免除自己研發前期及臨床試驗期所遭遇的困難，包括資金壓力。

替大公司生產疫苗，除了先賺到代工費外，也不需要擔心做出來沒人採購的銷售問題，更有機會搶先其他國家捷足先登拿到疫苗。未來以所賺到的經驗及代工所得，更上層樓發展疫苗相關的各種生技產業，可以說是最好的疫苗戰略。