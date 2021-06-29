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居家防疫吃不停？營養師激推：「12款低卡點心」拯救失控體重

生活中心／綜合報導

「在家就是一直想吃東西怎麼辦？」這是現在不少民眾的困擾，防疫期間長時間待在家，不論是辦公還是追劇，都會忍不住想吃零食，一不小心體重就直線上升，知名營養師高敏敏激推「12款低卡點心」，提醒民眾嘴饞時也要好好控制熱量，拯救不小心失控的體重。

▲▼體重浮動原因。（圖／Unsplash）

▲居家防疫吃不停，一不小心體重就失控飆升。（示意圖／Unsplash）

1. 堅果 1小包(25g) 147kcal

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指的是市售一小包的堅果，份量不是營養師常說的一份，通常都會超過一百大卡 建議一次吃半包比較剛好。

2. 雞胸肉 1片(120g)145kcal

好的低脂蛋白質，舒肥一下就很鮮嫩，適合在家增肌減脂的運動人士。

3. 大麥棒 1根(32g)141kcal

有膳食纖維跟維生素的全穀雜糧類食物，是大家現在很需要的，幫助黏膜維持健康、腸道順暢代謝也會更好。

4. 無糖優酪乳 1瓶(約200ml)114kcal

好菌的定殖很重要，建議可以天天喝，每天補一點好菌，也補充乳製品的鈣質跟好蛋白質，強健免疫細胞。

5. 百卡餐 1包(25g)79kcal

滿足嘴饞的好選擇，好喝之外還有滿滿的維生素礦物質，認真覺得容易嘴饞想吃東西的人可以備幾盒在家。

6. 茶葉蛋 1顆(50g)71kcal
7. 毛豆 1碗(約60g)58kcal

這兩個食物都是優質的蛋白質，畢竟免疫細胞大部分是蛋白質組成，要給他們好的原料，才能幫助身體的免疫力up。

8. 大番茄 1顆(152g)26kcal
9. 玉米筍/1碗(約100g)26kcal

蔬菜是居家防疫的好幫手，滿滿一碗不到30大卡，滿滿維生素植化素跟纖維，給身體營養又不用擔心變胖。

10. 海苔 1小盒(6片)23kcal

指的是市售常見一盒一盒的那種海苔，它的熱量低，唯一要注意就是鈉含量，一邊吃海苔一邊配毛豆或玉米筍，一口接一口負擔也很低。

11. 蒟蒻絲 1盒(100g)20kcal

這個熱量超低、份量很多，可以拿來煮蔬菜湯，才20大卡，吃完會非常飽足。

12. 無糖綠茶 1杯(240ml)0kcal

綠茶裡的兒茶素幫助抗氧化，白開水喝膩了，在家泡泡茶也很不錯。

▲居家防疫體重飆升？營養師激推：「12款低卡點心」拯救失控的你。（圖／高敏敏提供）

▲知名營養師高敏敏激推「12款低卡點心」，即使居家防疫也不用怕胖。（圖／營養師高敏敏提供）

高敏敏提醒民眾，在疫情這個非常時間，能做的真的是好好待在家裡、好好戴上口罩、注重清潔消毒，飲食提升免疫，保護自己也保護別人，嘴饞時也要好好控制熱量，「免得拯救了世界，放飛了體重」。

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