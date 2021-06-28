爸媽荷包獲救！中市圖也玩得來速　借還書通通免入館

▲台中市立圖書館6月30日起可以到館取書啦。（圖／文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

因應疫情警戒第三級延長至7月12日，台中市立圖書館也暫時閉館，讓習慣讓孩子到圖書館借書的爸媽，只能上網買書閱讀，荷包大失血。中市圖宣布啟用「得來速取書服務」，民眾線上完成借書手續後可以選擇自行到圖書館取書或宅配到府，滿足防疫安全與閱讀雙需求。

文化局指出，6月30日起市圖提供得來速窗口取書服務，民眾可在市圖官網查詢並完成借書申請，一次可借8冊，館員幫忙找書後會發送取書通知，民眾收到通知後7天內攜帶借閱證或出示手機APP行動借閱證，前往書籍所在的館藏地點，就可以在得來速服務窗口取書。得來速取書服務時間為週二至週日上午8點30分至下午5點30分，中午不休息，文化局呼籲民眾外出時應配合防疫規定全程戴口罩，並依安全社交距離依序排隊取書。

中市圖表示，民眾申請借閱的書均會經過紫外線除菌機消毒，因此請民眾安心閱讀。目前中市圖提供的圖書包含兒童繪本、情緒療癒、人文史哲、生活風格等超過500萬冊書籍，可供民眾線上借閱。

除了得來速窗口取書服務外，中市圖也持續提供「書香便利送2.0」宅配服務，民眾同樣在館藏查詢系統進行申請借書，並輸入宅配地址，書香可直送到家，一次最多可借8本書，館員會將書籍裝入紙箱寄出，結合郵局物流通路，民眾透過劃撥方式支付70元運費，書籍就直接宅配到府，降低外出風險。