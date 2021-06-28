未滿9歲童「染疫後變重症」！羅一鈞：未來可能會有兒童新冠疫苗

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎社區感染爆發月餘，總共造成1.3萬人確診，其中427人落在0~9歲，且當中有1人重症。由於目前尚未開放12歲以下兒童注射疫苗，讓許多家長擔心小孩恐暴露於風險中。對此，中央流行疫情指揮中心副指官羅一鈞表示，目前尚未掌握該名兒童情況，會再了解，而隨著疫苗研究進展，之後勢必也會如流感疫苗般，研發出適合小朋友注射的新冠疫苗。

羅一鈞表示，目前全世界疫苗都還沒有核發12歲以下兒童的適應症，因為就疾病嚴重度與死亡率來看，都屬於偏低族群，從5/11至6/28的2600多名重症個案中，只有1名0~9歲兒童，且也無人死亡，重症率應該不到0.1％，新冠疫苗目的是預防重症，因此還是會依訂定順序逐步施打。

新冠疫苗僅開放18歲以上施打，但目前疫苗取得劑數有限，覆蓋率難以提升，有專家就指出，在開放青少年施打疫苗前，只能依靠群體免疫力，至少要打完兩劑且覆蓋率到6成以上才安全，也讓不少家長也關心下學期是否能恢復實體上課？

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對此，指揮官陳時中回應，目前還沒有看到哪個國家可以打到2劑6成以上，美國、英國、以色列也只有打到1劑6成左右，智利雖然第一劑有打到6成5、第二劑打到5成多，但現在病例數卻再創新高，可能與選擇的疫苗廠牌有關。

「防疫很難用單一標準。」陳時中強調，過去全球都將希望寄託在疫苗上，但病毒不斷在變化，幾乎可說是與疫苗賽跑。而防疫需要多重因素，從自我防護到打疫苗、社區管制與維持社交距離，都是環環相扣。前段時間看到疫苗給予非常好的希望，但現在病毒又產生變化，多重保護也是必要條件，像是戴口罩就很重要。

林口長庚醫療副院長邱政洵醫師則表示，在青少年打疫苗前，只能夠維持社交距離、視訊上課與家人、師長等周邊接觸者打疫苗，來提供群體保護力。

而Delta病毒傳播力強，第二劑至少要打到6、7成才能達到群體免疫力，但我國疫苗目前不到500萬劑，就算只打一劑，也只能覆蓋到2成人口，但鄰近的韓國政府已買到上億劑，每人打3~4針綽綽有餘，呼籲政府應加把勁，盡量拼到全人口的2~3倍量。