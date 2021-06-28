祕魯祖孫由誰疫調？「屏東娘家確診」卻設籍台中　網翻條文揪1關鍵

▲屏東縣擴大消毒。（圖／屏東縣政府提供）



記者黃可昀／綜合報導

祕魯祖孫返台後驗出Delta病毒，疫調與匡列絕對不能少，不過到底該由屏東縣還是台中市政府負責，網友翻出防疫指引條文，直指「疫調應該由屏東負責」，在臉書掀起眾人爭論。

感染Delta病毒的祕魯祖孫6日返台，下飛機後直接搭防疫計程車回屏東枋山居家檢疫，但屏東枋山是他們娘家，祖孫戶籍地是在台中市，所以屏東縣政府認為要由台中市政府來做疫調。對此，台中市長盧秀燕的小編在臉書回應，祖孫14日居家檢疫期間驗出確診，「檢疫地點為屏東縣枋山鄉，按照中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理。」

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▲台中市政府認為疫調是屏東縣負責。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）



實際翻出「COVID-19通報個案之歸屬暨疫調主責縣市建議」，上頭載明如果是境外移入的個案，「通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則。」而祕魯祖孫居住地是在「台中市」，只是返台後選擇回屏東娘家居家檢疫，所以部分網友質疑，應該以出境前的居住地台中市來做疫調。

盧秀燕小編透過臉書解釋，祕魯祖孫6月6日入境後，直接去屏東娘家居家檢疫，照理說6月6日到6月20日這段期間都在屏東，所以疫調應由屏東縣政府負責，「台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫，台中市一樣按照中央規定，給予居家關懷及後續的醫療處理，共同抵抗疫情。」

許多網友認為，防疫指引寫說，通報到發病前14天「均」居住於境外，就以出境前的居住地為原則，不過祖孫倆並非「均」居住於境外，有9天的時間都待在屏東，返台落地後就沒有回台中，一直待在屏東娘家，所以疫調應由屏東縣政府負責較合適。

▼網友點出條文的「均」是關鍵。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

