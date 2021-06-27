人夫擬「脫肥計畫」！發毒誓不抱妻子　扭頭竟改口：小三技術差

▲陳女須賠償10萬元。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名呂姓男子日前和陳姓早餐店老闆娘有婚外情，兩人互相承諾要與各自的老公、妻子離婚後結婚，而呂男還以「脫肥計畫」來當作與妻子離婚的代稱。不過，陳女離婚之後，呂男卻反悔不離婚，還向對方借了300萬元，遭到對方拒絕候，甚至反過來辱罵對方，而呂妻得知兩人的婚外情後，也氣得向陳女提告求償。對此，法官審理後，判陳女應賠償10萬元確定。

呂妻主張，自己與呂姓丈夫結婚多年，而一名陳姓女子卻與其老公互稱親愛的、寶貝、老公，雙方還互相承諾要與彼此的伴侶離婚後再婚，且兩人還在陳女的住處中發生性行為。對此，陳女則辯稱，自己並沒有稱呼呂男為老公，也未與對方發生性行為，也沒有踰越男女分際之行為。

陳女表示，「呂男要我跟我前夫辦理離婚，然後他跟他老婆辦離婚，而他之後就傳訊息給我說他已經跟老婆談離婚了，因為我看到他真的有談離婚，所以我就也去辦理了離婚。呂男曾經跟我發過毒誓，內容是說他跟妻子會保持不親不抱不做愛，若違反其中一項，則家破人亡，全家死光。呂男叫我忍耐要等他，然後我跟呂男有把他要脫離婚姻的情況取了一個名字，叫做脫肥。」

不過，之後呂男卻未與妻子離婚，還向陳女借了300萬元，而遭到對方拒絕後，呂男卻多次傳訊息辱罵對方，「每次去妳們家你都要愛愛，然後又聽妳在那邊看我老婆FB罵我老婆」、「我都被妳逼了幹妳這個女人那麼多次了，你還跟我裝不熟，老女人還不敢承認自己愛逼我幹妳」、「為了不讓我家人受到妳的恐嚇脅迫，我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」、「這個老賤貨」等語。

對此，法官認為，陳女、呂男兩人的互動確實已經侵害到呂妻的配偶權，因此在審酌雙方財力、智識程度等一切情狀之後，判其須賠償呂妻10萬元，而案經上訴高等法院後，高等法院法官認為一審判決並無不妥，駁回上訴，全案定讞。