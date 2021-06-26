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三級警戒宅在家如何開運防憂鬱　命理師曝12生肖要做那些事

▲全國三級警戒，民眾宅在家如何開運防憂鬱，命理師楊登嵙曝12生肖這麼做。（圖／楊登嵙提供）

▲全國三級警戒，民眾宅在家如何開運防憂鬱，命理師楊登嵙曝12生肖這麼做。（圖／楊登嵙提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠病毒已出現多種變異病毒株，包括英國肯特的Alpha、南非的Beta、巴西的Gamma，和印度的Delta。變種病毒傳染力強，致死率高，讓世界各國疫情屢見高峰及猖獗，台灣疫情三級警戒的時間一延再延，民眾長時間宅在家多少都有防疫憂鬱和恐慌，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙細訴12生肖，除了追劇、玩遊戲、看書之外，該如何提升自己的運勢？

鼠：「太陽」星入宮，會遇到貴人相助，雖過程一波三折，終可得以解決，化險爲夷。可以藉著閒下來的時間，堅持一件想完成但卻沒有動力完成的事情，像是利用網路學習一技之長。

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牛：值太歲，俗稱本命年，古云太歲當頭坐，無喜恐有禍。同時命宮中又有「劍鋒」、「伏屍」凶星出現，容易出現天災人禍，因此疫情嚴峻更需宅在家中，能不出門就不出門，以免染煞！

虎：「寡宿」入宮，容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調。「囚獄」入宮，今年必須安分守己，保持良好人際關係對事業非常重要。

兔：得「八座」吉星，保持謙虛低調，得「天解」星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恒，最終都可以戰勝困難，取得成功。與家人的緣份會比較薄，由於平時工作比較繁忙，少與家人團聚交流，會淡薄彼此間的感情，必須注意！

龍：犯「卷舌」口舌是非特別多，容易和別人發生爭執是非，或遭人背後暗算，落井下石，言行須慎，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。

蛇：逢「華蓋」星，今年靈感湧現，創造力特佳，宅在家電影可以從動作片看到愛情片、再看到恐怖片，幾部電影就足以填滿一整天的時間，甚至激發出事業創新、突破的靈感和點子！

馬：得「龍德」星相照，多得貴人相助，但受「天厄」星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜，居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

羊：逢歲破爲沖太歲，俗稱本命年，今年和太歲相沖，且遇衆多凶星，運勢甚爲低迷，情緒波動較大，身心屢屢受挫；一切以和爲貴，可以避開很多煩惱。

猴：事業工作遇阻力，阻滯重重，壓力甚重，年逢「陰煞」小人當道，容易遭人陷害。幸逢「月德」吉星相助，只要今年事事謹慎，始終保持樂觀進取的心態，最終一定能戰勝重重困難的。

雞：年逢「華蓋」星，靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境！此外，今年「官符」、「五鬼」入宮爲害，易惹口舌官非，所以處事必須特別謹慎。今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險爲夷！

狗：受「貫索」星影響，流年運程甚爲曲折，前路頗多險阻，波折重重，謹記萬事以和爲貴，必須客觀聽取別人的意見。幸遇「太陰」星，每逢在危難中都得到貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，並且要懂得變通，另謀良策！

豬：逢「喪門」今年工作上會有諸多波折，會招來上司，同事或顧客的投訴，因而影響業務及自己事業的發展，凡事以和爲貴，否則一切努力將會是徒然無功。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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