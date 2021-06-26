台南鴻品牛肉湯罵政府…遭「1星負評」洗爆　鄉民出手幫補血

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市創業20幾年的老字號名店「鴻品牛肉湯」市政府分店，受疫情影響每月燒掉7、80萬元，因此宣布7月底結束營業，痛批政府「無能」。沒想到，業者的一番話讓不少網友跑到Google留下1星負評，大罵「反正台南還有一堆牛肉湯」、「你有你（的言論）自由，我也有」。

鴻品牛肉湯疫情三級警戒後，為支持醫護人員，發起牛肉湯買一送一的專屬優惠，並多次響應社會號召，但業者23日在臉書發文，感嘆每月固定燒7、80萬元的開銷，「曾經無役不與的鴻品敵不過現實主義與無能的政府，一再延遲的警戒，在此宣布營業至7月底將結束營業」，並感謝顧客們的支持。

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▲台南鴻品牛肉湯。（圖／野旅行授權提供）



許多網友看到鴻品牛肉湯攻擊政府，立刻到Google留下1星負評說，「口味不差，但是老闆看來不太厚道。賺錢是自己有能力；賠錢就是政府無能? 好棒的邏輯」、「政府已經很辛苦了，阿中部長幫我們守了一年了不知道感恩？沒有時中部長你去年就倒了，還有今天能上電視批評政府嗎」、「藍色牛肉湯看著噁心窩（我）不敢吃」、「很好！結束營業，反正台南還有一堆牛肉湯」。

有網友將負評截圖PO到PTT，透露鴻品牛肉湯的老闆在震災時，免費提供牛肉麵給救災人員，「這完全符合我對台灣人的印象，純樸、熱情、熱血、友善、友愛，他毫無疑問的是熱愛這片土地的，然而這一切都變了，直到他對政府有點小抱怨之後」，「只因為他的店不得不收掉了，只因為他對政府有些抱怨，他現在就成了4%藍白柯韓昌館譚粉、成了同路人。」

▲▼台南鴻品牛肉湯遭「1星負評」攻擊。（圖／翻攝Google）



網友看完紛紛留言，「哇...這也太慘」、「賠錢很衰，連抱怨也要被出征會不會太扯」、「悲哀，意見不同也不行」、「去災區煮飯給救災的被出征，一堆瘋狗」、「之前的牛肉麵也是這樣，他不會是最後的」、「幫幫他一些評論吧，好可憐」，並到鴻品牛肉湯的Google評論留下5星「補血」。

但也有人認為，「啊不就自由言論，你可以去刷5星阿」、「轉作外帶打八折，好吃應該不會倒」、「 呃，那你就號召人去刷5星阿」、「可憐之人必有可惡之處」、「政府撐了一年不但沒感謝還噴？被洗不意外」、「倒了有什麼好怕」、「都關了，負評有差嗎？」

▼鄉民幫老闆留下5星評論補血。（圖／翻攝Google）



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