新國防人事「陸軍獨強、空軍獨缺」　陳以信：蔡英文把國安當兒戲

▲陳以信。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

參謀總長黃曙光6月屆齡退伍，總統蔡英文24日核定國軍高層新人事案，但國民黨立委陳以信表示，如今台海空中情勢緊張，中國軍機隨時可能繞台，但三軍統帥身邊的決策核心沒有一位空軍將領；他敬告蔡英文，如此失衡的國軍高層佈局，代表未把空防戰力放在心裡，根本是把國家安全當兒戲。

蔡英文24日核定，陸軍司令陳寶餘上將接任參謀總長，而其職缺則由副參謀總長執行官徐衍璞上將調任，至於副參謀總長執行官，則是副參謀總長梅家樹調任，同時晉任海軍二級上將。

另外，總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長張冠群上將調任；國防部上將軍備副部長由國防大學校長王信龍上將調任；國防大學上將校長由國防部軍政副部長張哲平上將調任。

對此，陳以信25日在臉書批評，看到最新國軍高層佈局又玩人事大風吹也就罷了，但竟不按軍種平衡配置，導致陸軍獨強、空軍獨缺的畸形佈局，在國防部五位高層中，部長、總長、軍備副部長都是陸軍，副總長執行官則是海軍，而軍政副部長空缺；至於國安會四位高層中，秘書長與兩位副秘都是文人，一位副秘空缺。

陳以信表示，換言之，三軍統帥身邊九位軍機大臣，現在沒有一位是空軍，請問現在台海空中情勢如此緊張，中國軍機隨時可能繞台，但總統身邊的決策核心，竟然沒有一個空軍將領，可提供即時空防戰略思考。

陳以信說，他要敬告蔡英文，國防人事不是妳的權力遊戲，如此失衡的國軍高層佈局，代表未把空防戰力放在心裡，根本是把國家安全當兒戲。

陳以信也以Hashtag強調「史上最危險國軍高層改組」、「統帥大風吹吹什麼吹空軍」。

▼陳以信25日下午臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）