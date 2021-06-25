打哪種疫苗較安全？　毒理專家曝「1重要理由」：我會選AZ

▲毒理醫學專家招名威教授表示，AZ的安全性其實和BNT、莫德納相當。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

AZ疫苗開打後猝死案例頻傳，讓一些長輩卻步。美國毒理醫學專家招名威教授則表示，若一定要選，他會選擇AZ疫苗，他解釋原因指出，因為AZ的安全性和BNT、莫德納相當，並沒有多大的差異；另一個重要理由則是，「打了比較不會痛！」

「如果是我，我要選哪一個疫苗？」招名威在臉書發文指出，近日指揮中心宣布擴大疫苗施打，又因為各地皆傳出有死亡案例，讓民眾不免擔心接種的安全性，民眾兩難該選莫德納還是AZ？

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他說，若以現今國際上可選擇的疫苗來說，一定不選擇中、俄出產的疫苗，但要選的話，他首選AZ，除了AZ的安全性和BNT、莫德納相當，並沒有多大的差異外，最重要的是「打了比較不會痛！」因為AZ腺病毒疫苗，以水融性居多，而mRNA疫苗是油融性液體，這一類油融性疫苗施打進人體內，就像打退燒藥一樣，肌肉會痠痛，不過不同人施打也會有差異。

▲因為AZ腺病毒疫苗，以水融性居多，施打後較不會感覺痠痛。（圖／路透）



招名威表示，目前台灣可施打的疫苗，沒有太大的選擇差異，因為基本上不會有問題，包括國產疫苗，只要後續「可證明保護力夠高！」就不會有問題。



有很多人認為打AZ好像死亡率很高，美國莫德納或德國BNT比較安全，但招名威指出，國外並沒有任何數據，可證明德國BNT會比AZ安全，「國際期刊《Nature Medicine》近期發表的疫苗施打近40萬人次實戰研究報告指出，若以AZ和BNT來比較，先前兩支疫苗之間存在的差異，都是根據不同的實驗室操作方式而來，比如像是AZ有70%，BNT有95%這種防護數據，都是發生在實驗室裡操作得來的結果。」



招名威認為，這份以40萬人次的統計是首度大規模，且在同一環境下的比較才是真實數據，從2020年12月到2021年5月，從全英國近40萬人的PCR結果發現，腺病毒和mRNA疫苗的第一劑感染保護力至少超過6成，第二劑保護力達8成，「結論就是腺病毒和mRNA疫苗，都證明有效了，就看看次單位重組蛋白疫苗的效果如何，期望效果也能正常發揮！」