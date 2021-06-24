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哈利梅根主持37分鐘海撈7億！　下半年還請5個月育嬰假

 記者張靖榕／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根去年底與串流平台Spotify簽下高打1800萬英鎊（約新台幣7億元）的天價合約，承諾未來將會透過兩人的品牌Archewell Audio推出一系列Podcast節目，但過去6個月包含預告和特輯共只播出37分鐘，接著又因愛女莉莉貝出生宣布請5個月育嬰假，下集節目何時播出難說。外語教學Podcast節目《宇宙人外信》本集就合約、產假、育嬰假等的英、日、韓文進行介紹。

▲點擊收聽《宇宙人外信》聽時事一次學習英日韓三種語言。

哈利王子與梅根在與Spotify簽下合約後，公司Archewell Audio隨即表示兩人將會推出「多樣且鼓舞人心」的節目，但6個月過去僅除了3分鐘的節目預告以外，加上去年底34分鐘的聖誕特輯節目也不過37分鐘，今年至今更是0產出，若假設期間Spotify照樣付錢，那哈利梅根夫婦等於一分鐘酬勞就有48.6萬英鎊（約新台幣1865萬元），相當於世界首富的賺錢速度。

▲▼哈利和梅根。（圖／路透）

▲哈利和梅根與Spotify簽下鉅額合約。（圖／路透）

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast節目《宇宙人外信》EP27中，三位主持人對哈利梅根的主持收入無不羨慕又嫉妒，儘管如此還是得好好介紹單字片語。在外電報導中，合約除了contract一字，事實上為了增加易讀性，很多時候也會用deal取代，而在日文中合約的漢字則是契約（Keiyak），韓文則唸作계약（gyeyag），主持人在節目中也會一一帶大家唸過。

孕婦生小孩要請產假，生完小孩後正式轉變為媽媽的身份，請假就必須請育嬰假，在英文中概念也相似。因為懷孕即將生產成為媽媽，就可使用從「母親」（mother）延伸而來的「maternity」，後面加上「假」（leave），組成「maternity leave」；之後便是一位哺育照顧小孩的家長（parent），衍伸成為「parental leave」。

還有更多英、日、韓文單字在節目中介紹，《宇宙人外信》每集透過時事、新聞介紹單字、片語、句子，還會聊聊各國的文化背景及差異，頻道在各大Podcast平台均能找到。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

★來IG找我們玩吧：宇宙人外信

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