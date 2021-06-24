台東夏雪芒果首屆品質評鑑「青出於農」　曾永忠奪果王

▲▼ 台東夏雪芒果首屆品質評鑑因應疫情改為線上作業，由青農曾永忠奪果王。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

號稱「芒果界的LV」的台東夏雪芒果，台東農產公司為激勵農民生產高品質、精緻化之果品，23日在桂田酒店辦理品質評鑑活動，有26名農友參賽。不過，因受新冠肺炎疫情影響，在遵守相關防疫規則下，全程錄影並採線上直播的方式，結果由青農曾永忠以總分86.4分奪下首屆果王，獎金1萬5千元。

饒慶鈴提到，台東夏雪芒果是第一個有身分證的芒果，全縣種植面積約佔全台1/4，是最能代表台東的優質水果之一，縣政府經營夏雪芒果品牌不遺餘力，協助行銷已邁入第3年，第1年在香港叮叮車上刊登廣告，打開國際知名度；去年則為夏雪芒果設計精美公版紙箱；今年除了持續公版紙箱與授權貼紙補助外，更辦理果品評鑑，為了驗收農民對夏雪品質的管控，更要讓農民爭取自己的榮耀，希望讓果品品質再提升，也讓民眾可依評鑑結果上網訂購，享受最美味的台東夏雪芒果。縣府每年不僅於國內外行銷推廣，更積極輔導產地友善管理，唯有透過品質的管控，才是最佳的行銷利器!

農業處長許家豪說明，此次評鑑配合果品採收季節，原希望讓有興趣的民眾共襄盛舉，因應疫情而改為高雄區及臺東區兩地評鑑，讓更多民眾可以線上參與，評鑑現場也嚴格執行人流管控與相關防疫措施。評鑑參賽者需在重量、外觀、口感、糖度、總評等五個面向進行競爭，其中若符合產銷履歷及農產生產追溯碼的農友更會加分，26名參賽者中有11名農友具有產銷履歷，消費者在品嘗台東夏雪時更可以吃的安心有保障。

許家豪指出，台東夏雪芒果品質好，但在種植時需要花費非常多的工夫，期望透過此次評鑑活動，加強宣導農民提升果品品質、促進相互交流田間管理技術，創造消費者與生產者的雙贏局面。

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