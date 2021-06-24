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陳其邁轟新北疫調不實　葉元之：不要像王浩宇一樣「只會戰雙北」

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者杜冠霖／新北報導

高雄23日發生兩個家庭群聚感染事件，高雄市長陳其邁不滿確診60多歲男子（案14359）三度進出三峽恩主公醫院，卻未被匡列還導致高雄2家庭感染。對此，新北市議員葉元之指出，如果疫情大爆發的是桃園跟新竹，陳其邁還會氣急敗壞出來指責嗎？「不要和王浩宇一樣只會戰雙北。」

昨日高雄新增9例確診者，陳其邁在記者會上砲轟新北市疫調不確實，認為案14359曾在新北恩主公醫院和另名確診者接觸，卻未被匡列，才會造成高雄2家庭染疫。

國民黨新北議員葉元之今引述恩主公醫院聲明，指根據疾管署的指引，該名確診者與另一確診者並非同病房，且是「隔壁房的隔壁房」，不用匡列，當然也沒有疫調問題。葉元之表示，「陳其邁就是在造謠抹黑，結果遭到各種打臉，臉超腫。」

葉元之說，陳其邁大動作砲轟新北，一方面藉由打擊侯友宜，墊高自己，搶6都防疫領頭羊；另一方面，把確診數甩鍋新北，營造高雄防疫好棒棒的假象。「這就可以看出6都市長的高度，雙北疫情連續爆了一個月，雙北市長都沒甩鍋給鄭文燦，去指責諾富特飯店的破口。」

葉元之呼籲，政治鬥爭對防疫沒有幫助，陳其邁應該拿出做過行政院副院長的高度，「不要和王浩宇 一樣只會戰雙北，與其噴口水，不如多花時間協助全台防疫，做個能團結台灣的直轄市市長。」

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