習近平與太空人視訊對談：在北京等候你們凱旋　

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平今（23)日前往北京航天飛行控制中心視察，並透過視訊和天和核心艙的三名太空人進行短暫交流，表達慰問及關心之意。習近平一開始便問候三人，在太空的身體狀態及生活情況，尤其是工作上是否遇到困難。三名太空人也先後透過視訊，陳述自己的狀況和心情，雙方對話過程約進行6分鐘。

▲習近平與三位在太空站內的大陸太空人視訊對談。（圖／翻攝CCTV+）

習近平表示，你們是進駐天和核心艙的首批航天員（太空人），將在太空駐留三個月的時間，你們在太空的工作及生活情況，時刻牽動著全國人民的心，「看到你們的狀態很好，工作也很順利，大家都很高興。」

▲三名太空人先後向習近平報告身體及工作情況。（圖／翻攝CCTV+）

在天和核心艙太空站的三名太空人由執行三次太空任務的聶海勝首先發言，他指出，在太空站上的身體狀況很好，在站工作進展順利，在天和核心艙工作和生活，對太空人執行任務而言，條件越來越好。

登上太空兩次的劉伯明提到，後續將執行兩次出艙活動，並完成操作機械臂等一系列維護工作。至於首次登上太空的湯洪波，身體則略顯僵硬和緊張，他指出，在太空站上還能與家人視訊通話，這個太空家園充滿溫馨及舒適感。

▲中共中央總書記習近平前往北京航天飛行控制中心視察。（圖／翻攝CCTV+）

習近平最後強調，建設空間站（太空站）是中國航天事業重要的里程碑，這將為人類和平利用太空，做出開拓性的發展，「你們是新時代中國航天事業無數奮鬥者、攀登者的代表，希望你們密切配合，圓滿完成後續任務，我們在北京等候各位凱旋。」

