　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／驗船中心內勤打「順風車疫苗」　高層提醒：低調勿宣揚

▲▼財團法人驗船中心遭爆內勤員工搭疫苗施打的順風車。（圖／受訪者提供）

▲民眾爆料，財團法人驗船中心內勤員工搭疫苗施打順風車。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／台北報導

財團法人中國驗船中心（CR Classification Society）驗船師因為會接觸外籍船員，依規定被列入第三類施打對象。但有業內人士向《ETtoday新聞雲》透露，除驗船師外，驗船中心內勤員工也把疫苗「打好打滿」。曝光的訊息中，高層還要求同仁「低調勿宣揚，以免對中心造成負面影響，辜負高層美意。」

這名業內人士指出，驗船師因為工作型態，列為第三類施打對象並無異議，但前幾天聽到驗船中心內部人士討論，內勤員工也可以打疫苗，感到相當不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據受訪者提供的對話截圖，在討論施打疫苗時，有人表示「偷打的CR同事表示滿好預約的」，隨後附上另一個群組對話截圖，內容為「萬芳醫院、聯合醫院陽明院區還有疫苗」；另一人則附和，「預計預約週二打疫苗，也請大家沒特別原因趕快預約疫苗。」

▲▼財團法人驗船中心遭爆內勤員工搭疫苗施打的順風車。（圖／受訪者提供）

▲財團法人驗船中心高層要員工「低調勿宣揚」以免辜負上級美意。（圖／受訪者提供）

諷刺的是，驗船中心高層對此似乎完全知情，卻不認為有疑慮。另一張對話截圖顯示，這名高層提到，「優先施打疫苗主要是給各類第一線高風險人員提供保障，中心同仁在航港局及董事長的支持愛護與關心之下，得以快速施打應倍加珍惜。」

對話最後，這名高層還不忘要求各處長轉告所屬同仁，「務必低調勿宣揚，以免對中心造成負面影響，辜負高層美意。」

記者對此內容致電財團法人中國驗船中心，表示要就疫苗一事詢問回應。對方表示，目前公司只剩兩三名行政人員，其餘人員都在家上班。此外，驗船中心沒有對外發言的單位，也無法回應此問題。

▲▼ 總統蔡英文5日前往彰化縣政府參加離岸風電誓師大會。（圖／總統府提供）

▲財團法人驗船中心也承擔離岸風電風場設置業務支援統。（資料圖／總統府提供）

據官網介紹，「財團法人中國驗船中心」前身為「中國驗船協會」，成立於民國40年2月15日，簡稱CR；民國67年7月1日改組並更名為「財團法人中國驗船中心」；民國103年5月2日調整英文名稱為CR Classification Society。

其主要業務範圍，與世界各國驗船機構相同，執行來往船舶之檢驗。不過，近年因應政府佈局離岸風電，也提供離岸風場風況技術分析、設計製造驗證與海事工程技術支援等服務，包含專案驗證、海事保證鑑定與技術盡職調查等。

疫情催化下，近期不時傳出疫苗施打爭議，對此，中央疫情指揮中心9日曾回應，若查明未依指揮中心所訂接種順序依序施打，可依據傳染病防治法第29條，處30萬至200萬元罰緩。

▲▼ 美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務 。（圖／記者李毓康攝）

▲美國日前捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
啦啦隊女神「緊貼新玩具」畫面超兇！　粉絲急喊：衣服穿好
這家20年老牌牛排館積蓄快賠光！　忍痛停業
快訊／強對流雨帶移入　新北、桃園8縣市升級「豪雨警戒」
連兩天確診跌破百人　醫曝2條件「才能解除三級警戒」
台灣去年援贈10萬片口罩　立陶宛以2萬劑疫苗當回禮
快訊／新北果菜公司全員篩完　3626人快篩結果出爐
獨／偷打「順風車疫苗」　公司高層：低調勿宣揚
中職將在下周復賽　分5個場地進行比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指揮中心7／1起擴大接種14類對象　桃園啟動造冊：需要相當多疫苗

雨神一直來做客！湖山水庫再不到1m就滿了　溢流美景將再現

中華郵政保單借款紓困7／1起開跑　最高可借10萬「利率1.28%」

快訊／57歲女打疫苗隔天血壓急降！開刀搶救2天亡　嘉縣累計3死

快訊／強對流雨帶移入！　新北、桃園8縣市升級「豪雨警戒」

母打疫苗後腦壞死　兒悲簽放棄急救：不願折磨她...凌晨媽媽走了

傳mRNA技術發明者「後悔打莫德納」？他揭真相：發明者另有其人

便當配菜為何常見「茄子」？　網揭「4大真相」：店家很懂

鄉民狂賀「疫苗接種人口」台灣贏寮國！　他揭1數據打臉：瞎了膩

連兩天確診跌破百人！　急診醫曝2條件「才能解除三級警戒」

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

指揮中心7／1起擴大接種14類對象　桃園啟動造冊：需要相當多疫苗

雨神一直來做客！湖山水庫再不到1m就滿了　溢流美景將再現

中華郵政保單借款紓困7／1起開跑　最高可借10萬「利率1.28%」

快訊／57歲女打疫苗隔天血壓急降！開刀搶救2天亡　嘉縣累計3死

快訊／強對流雨帶移入！　新北、桃園8縣市升級「豪雨警戒」

母打疫苗後腦壞死　兒悲簽放棄急救：不願折磨她...凌晨媽媽走了

傳mRNA技術發明者「後悔打莫德納」？他揭真相：發明者另有其人

便當配菜為何常見「茄子」？　網揭「4大真相」：店家很懂

鄉民狂賀「疫苗接種人口」台灣贏寮國！　他揭1數據打臉：瞎了膩

連兩天確診跌破百人！　急診醫曝2條件「才能解除三級警戒」

報稅期限倒數計時！8成5已申報「全靠網路、手機」

深夜見女童落單　屏東男謊稱找廁所暗巷強拉做這壞事

寡婦寂寞看A片「調最大聲 」仍靜音　鄰居喇叭大放出已嗨爆！

網紅控《七龍珠》種族歧視！　批超級賽亞人「金髮碧眼」：崇尚白人主義

東奧剩30天！東京增435例疫情出現「反彈徵兆」　網憂：還要辦？

指揮中心7／1起擴大接種14類對象　桃園啟動造冊：需要相當多疫苗

西門町24家店歇業！他嘆疫情「無差別廝殺」　網曝1關鍵：撐不下去

林濁水質疑柯文哲雙標　「把美國當黑道老大」讚布拉格市長見真情

國民黨遭譏接受美援更像乞丐　李德維反批蔡政府跟第三世界搶疫苗

日本東奧羽球拿9個參賽席次　韓媒看好主場優勢有望超過1金1銅

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

微解封？陳時中明天宣布！

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

快訊／不限廠牌！7/1起公費接種對象「增至9類」

打完疫苗餵母乳女嬰亡　高大成和權威醫這樣說

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

微解封？陳時中明天宣布！

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面