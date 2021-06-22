獨／驗船中心內勤打「順風車疫苗」　高層提醒：低調勿宣揚

▲民眾爆料，財團法人驗船中心內勤員工搭疫苗施打順風車。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／台北報導

財團法人中國驗船中心（CR Classification Society）驗船師因為會接觸外籍船員，依規定被列入第三類施打對象。但有業內人士向《ETtoday新聞雲》透露，除驗船師外，驗船中心內勤員工也把疫苗「打好打滿」。曝光的訊息中，高層還要求同仁「低調勿宣揚，以免對中心造成負面影響，辜負高層美意。」

這名業內人士指出，驗船師因為工作型態，列為第三類施打對象並無異議，但前幾天聽到驗船中心內部人士討論，內勤員工也可以打疫苗，感到相當不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據受訪者提供的對話截圖，在討論施打疫苗時，有人表示「偷打的CR同事表示滿好預約的」，隨後附上另一個群組對話截圖，內容為「萬芳醫院、聯合醫院陽明院區還有疫苗」；另一人則附和，「預計預約週二打疫苗，也請大家沒特別原因趕快預約疫苗。」

▲財團法人驗船中心高層要員工「低調勿宣揚」以免辜負上級美意。（圖／受訪者提供）

諷刺的是，驗船中心高層對此似乎完全知情，卻不認為有疑慮。另一張對話截圖顯示，這名高層提到，「優先施打疫苗主要是給各類第一線高風險人員提供保障，中心同仁在航港局及董事長的支持愛護與關心之下，得以快速施打應倍加珍惜。」

對話最後，這名高層還不忘要求各處長轉告所屬同仁，「務必低調勿宣揚，以免對中心造成負面影響，辜負高層美意。」

記者對此內容致電財團法人中國驗船中心，表示要就疫苗一事詢問回應。對方表示，目前公司只剩兩三名行政人員，其餘人員都在家上班。此外，驗船中心沒有對外發言的單位，也無法回應此問題。





▲財團法人驗船中心也承擔離岸風電風場設置業務支援統。（資料圖／總統府提供）

據官網介紹，「財團法人中國驗船中心」前身為「中國驗船協會」，成立於民國40年2月15日，簡稱CR；民國67年7月1日改組並更名為「財團法人中國驗船中心」；民國103年5月2日調整英文名稱為CR Classification Society。

其主要業務範圍，與世界各國驗船機構相同，執行來往船舶之檢驗。不過，近年因應政府佈局離岸風電，也提供離岸風場風況技術分析、設計製造驗證與海事工程技術支援等服務，包含專案驗證、海事保證鑑定與技術盡職調查等。

疫情催化下，近期不時傳出疫苗施打爭議，對此，中央疫情指揮中心9日曾回應，若查明未依指揮中心所訂接種順序依序施打，可依據傳染病防治法第29條，處30萬至200萬元罰緩。

▲美國日前捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）