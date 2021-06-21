「新冠失眠」悄悄上門！調查：女生恐慌、煩躁比男生嚴重

▲「新冠失眠」是疫情後的新興現象，尤其女性多於男性。（示意圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

疫情三級自肅的日子已超過一個月，不少人感到身心煎熬，華人心理治療研究發展基金會（簡稱「華心」）和LINE特別合作推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」，從6月21日起，一連三星期推出15場免費直播，每日由精神科醫師、心理師等身心靈名家開講，針對疫情期間的伴侶相處、親子關係、獨處等議題深入剖析，甚至點出「新冠失眠」的新興現象，提醒大家別讓疫情干擾好眠，並守護大家安度疫情。

「華心」也特別公開該基金會線上「COVID-19疫情煩心自我評估」問卷調查結果，華心執行長王浩威醫師說，從今年5月20日至6月16日不到一個月，這項評估接到5064位民眾作答，結果顯示個人因為接觸史與旅遊史感受心理壓力愈大（如會讓家人跟著承受社會壓力、擔心別人會評斷我等）、情緒反應愈激烈（對未來充滿不確定的感覺、無法放鬆、恐慌、煩躁等），生理症狀愈嚴重（如心悸、難以入睡等），生活滿意度也較差；反之，若個人心理韌性較好（嘗試去想快樂的事或做一些振奮自己的事，且相信臨危不亂可戰勝疫情等），則生活滿意度也較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華人心理治療基金會，王浩威醫師。（圖／基金會提供）

王浩威指出，這項調查還發現成年女性的情緒反應較男性來得嚴重，恐慌、緊張和煩躁比率較高，這項結果與國外發現類似，顯示成年女性原本情感上就較為敏感之外，也和現代女性身兼多職有關，她們承擔工作、家務和照顧孩子等多重工作，疫情之下自然也衝擊其個人健康和家庭關係。

因此，「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」便兼顧疫情下衝擊個人身心靈的各項主題，由知名精神科醫師鄧惠文打頭陣，講述「疫情照見的伴侶關係」，接棒的精神科醫師則會提醒「新冠失眠」現象和應對之道。

▲15場免費直播，每日由精神科醫師等身心靈名家開講。（圖／華人心理治療基金會提供）

王浩威表示，新冠失眠（coronasomnia）是新冠疫情後的新興現象，國外早已發現，長時間居家不僅造成工作和休息的界線模糊，也經常阻隔人們接觸外界環境和自然光，加上長時間接觸螢幕和3C用品，導致生活作息和生物時鐘紊亂，身心也疲累不堪，常有人一覺醒來不知今夕是何夕；一年多來，google最多人查詢的關鍵字便是「失眠」。

針對「新冠失眠」，北醫睡眠中心主任李信謙將在直播中解析，其他參與直播的名家還包括精神科醫師王浩威、李儒卿、蔡伯鑫、吳佑佑、陳質采；心理專家海苔熊（「海苔熊心理話」主持人）、彭榮邦、蔡宇哲（「哇賽心理學」主持人）；諮商心理師周慕姿、呂旭亞、黃心怡、盧美妏、呂嘉惠等人。

直播從6月21日起，周一至周五每天下午4至5點，透過zoom參與，有興趣民眾可透過https://bit.ly/3gxsQ9A連結報名，並以LINE加入「身心靈花園」公益帳號好友，主辦單位除提供直播訊息，還有線上評量、實用文章、專家短片等內容。

▼身心靈名家直播排程。（圖／基金會提供）