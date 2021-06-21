賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

▲賈永婕自掏腰包買呼吸器支援醫護。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人賈永婕日前購買330台「救命神器」HFNC捐到各地醫院，20日又再捐出醫護需要的PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），被讚為國民女神。對此，亞東醫院的3名護理師實穿賈永婕所送的PAPR，直呼非常涼爽，不用整天悶在N95口罩和面罩下了。

賈永婕20日表示，有醫護透露除了HFNC之外，一線人員也很缺乏PAPR，但無奈一個要價2萬8000元，很難讓護理師自行下手。因此，賈永婕自費購買全台46台的現貨，再從價格更貴的瑞典調貨100台捐贈，共計花費500萬元。

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亞東醫院的3名護理師立刻拿到現貨，表示平時佩戴N95口罩照顧病人，因空調不大感覺非常悶熱，且每次佩戴都需2至3小時，悶熱的感覺很不少受，但如今有PAPR可以送風，讓她們覺得更為涼爽。

▲▼亞東醫院護理師實穿PAPR大讚「涼爽」。（圖／東森新聞）



據悉，PAPR有較高的指定防護係數，且舒適度較佳，可以整合頸部以上的防護，即使臉上有創傷、蓄鬍的人都可以使用，也不用經過密和度測試，面對需要插管的病人也不用再擔心受怕。

PAPR的業者表示，PAPR動力呼吸器，原理是使用電動變頻馬達抽取空氣，並透過HEPA濾棉或P100等級濾罐過濾乾淨空氣，經管線後送入正壓面罩，遠比N95口罩、或者一般防毒面具防病毒能力更強，且經馬達帶動空氣進入面罩，使用該裝置呼吸遠比戴口罩還輕鬆「過濾等級最高，呼吸還是跟平常一樣輕鬆」，也是收治新冠肺炎專責醫院、病毒實驗室高風險醫療人員防疫首選。

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