「染疫死者臉孔」飄眼前　ICU護士受創傷離職：每天送走好幾人

▲ 拉普拉納已經離開護士工作崗位。（圖／翻攝自Twitter／@RoaringNurse）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎為全球帶來慘痛災情，前線醫護承受龐大壓力。英國一名護士在第一及第二波疫情期間於重症病房服務，如今深受創傷後壓力症候群（PTSD）所苦，垂死的患者臉龐天天在眼前浮現，只要走進醫院便被焦慮與恐慌淹沒，不得不放棄他熱愛的護理工作。

46歲護士拉普拉納（Jo Laplana）先前服務於謝菲爾德皇家北方醫院，一年多前一名與他同齡且沒有其他健康問題的男性確診者剛開始狀況穩定，病情卻突然急劇惡化，戴上呼吸器後不久便死亡，成為他最痛苦的記憶。

拉普拉納說明，當時他以通訊軟體聯絡患者的妻子與小孩，聽見他女兒在手機那頭喊道「爸爸，我愛你」，幾小時後患者在他面前死去，隔天他的恐慌症便發作，「每當失去一名病人，你可以學習如何面對，這種事很常見。但新冠病毒是每天好幾人，日復一日，這是很無情的。」

這段記憶令同樣為人父親的拉普拉納心碎，腦海中不時浮現這名患者求他「救救我」的臉孔，儘管請假一周看了心理醫生，狀況也未改善。加上對請假感到內疚，他重回醫院並全心投入護理工作，疏於照顧家庭，導致妻子揚言離婚。創傷令拉普拉納處於崩潰邊緣，恐慌發作時幾乎喘不過氣，唯一能使自己好轉的方法就是離開醫院，因此不得已放下護理工作。

倫敦國王學院一項研究發現，去年第一波疫情後，英國近半數重症病房護理人員出現PTSD、嚴重抑鬱或焦慮症狀。最近一項民調更顯示，約有一半護士正考慮離職。英國心理健康部影子大臣阿琳汗（Rosena Allin-Khan）指出，若無法得到精神健康上的支持，醫護人員將持續遭受痛苦。

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