鄰犬狂吠5個月！美女律師裝隔音設備、蒐證60hrs↑「求償237萬」

▲律師杜孟真（右）因遭到鄰居飼養的寵物犬吠聲干擾，提告求償237萬餘元。 （資料照／記者林敬旻攝）

記者陳羿妏／台北報導

曾替導演鈕承澤性侵案辯護的知名律師杜孟真控訴，隔壁張姓鄰居飼養的寵物犬自2020年9月起不定時狂吠，讓她飽受噪音困擾5個月，因此決定提告，除了要求張女不得在家養狗，並針對隔音設備、工作損失等求償237萬餘元。日前台北地院審理後，判張女應賠45萬2027元為適當，可上訴。

判決指出，杜女主張，張女飼養的寵物犬2020年9月起至2021年2月19日為止，不定期狂吠，導致她受到噪音折磨，至少5個月以上的時間，身心痛苦，因此提告請求張女不得在住處飼養犬隻，另針對隔音工程費用15萬2027元、花費至少60小時蒐證（以每小時工作酬金計算約72萬元）、精神撫慰金150萬元，共求償237萬2027元。

不得飼養部分，張女表示，她長期待在家，小狗都是由她在照顧，並無妨害住戶安寧，也無違反公寓大廈管理法，故杜女請求無效，且杜女無法提供錄音來源，亦無可評斷噪音的數值，無從證明犬吠聲有擾鄰；此外她在2020年9月起就已給自家小狗佩戴嘴套，杜女同年11月委託廠商施作工程，小狗吠聲對杜女影響應該已降低，不排除是杜女對聲音較為敏感。

求償部分，張女認為，杜女聲稱耗費60小時，卻無證明，故求償無據，再加上小狗吠聲署偶然突發狀況，縱使有對杜女造成影響，應是輕微、短暫情況，求償150萬撫慰金顯然過高。

對此，法官勘驗杜女在日間、夜間、深夜、凌晨，平常日及假日錄下的音檔及影片，確認張女飼養的小狗有持續吠叫情形，且因為是小型犬，叫聲尖銳，確實侵害張女的住居安寧。

法官也勘驗社區保全值勤紀錄，發現其他住戶曾反應小狗吠叫聲，足認小狗吠叫聲已超出一般人所能容忍的程度。事實上，張女曾於2020年11月20日被警方依小狗吠叫聲妨害安寧秩序為由，裁罰2000元確定。

綜上，法官審酌杜女為執業21年律師、年收入約400萬至600萬，而張女則任職於某建商、年收入100多萬等情狀，以及杜女受侵害程度，判張女應賠45萬2027元為適當。至於不得飼養犬類動物一事則駁回，全案仍可上訴。